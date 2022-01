Aníbal Torres: “Tengo que hablar con la verdad y la verdad es que sí he recibido al doctor Pachas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que la semana que viene evaluará el expediente del procurador Daniel Soria. Confirmó que recibió el martes a Eduardo Pachas, abogado del presidente, un día antes de que aquel se refiriera públicamente a presuntas irregularidades en el nombramiento de Soria.

¿Insiste en que revisará el expediente del nombramiento del procurador Daniel Soria para verificar si cumplió con los requisitos para el cargo?

Lo que se está cuestionando es que (Soria) no cumpliría con los requisitos para ser procurador. Vamos a revisar el expediente y ahí se determinará.

¿Qué se cuestiona?

Se dice que no estaría cumpliendo el requisito de tener experiencia en la defensa jurídica del Estado. No he visto el expediente, he estado con el asunto de los penales acá en Piura…

¿A su regreso verá el expediente?

Mañana (viernes) debo viajar a Moquegua, porque hay un pleno del gabinete en Moquegua. El tema ya se verá la siguiente semana, que revisaré el expediente del procurador.

De comprobarse esta causal, ¿sería motivo suficiente para sacarlo?

Yo le pregunto a la prensa, si no cumple con los requisitos, ¿lo mantenemos en el cargo? ¿Qué dice la prensa? Yo no actúo con base en lo que digan los periodistas o lo que digan terceros. Yo actúo con base en los hechos probados y a la ley.

Comprenderá que en estas circunstancias anunciar que revisará el expediente de Soria suena a revancha.

Sonará como revancha para el periodismo, pero yo actúo con base en la realidad de los hechos. ¿Y si de repente cumple con todos los requisitos? Pues entonces no pasa nada. Si no cumple con los requisitos, se dispondrá conforme a ley y no será un hecho aislado. En toda la administración pública se han designado funcionarios y servidores que no han cumplido con los requisitos legales.

¿Y por qué no las sacan a esas personas?

En el Ministerio de Justicia no he tenido tiempo para revisar los antecedentes de todas las personas encargadas.

Se va a tomar el tiempo con Soria.

En esto, porque se ha producido el reclamo de ciertas personas. Pero salen los defensores y los que están en contra, sin saber cuál es la realidad.

¿Quién le informó lo de Soria?

Vi que salió en los medios, incluso apareció la opinión de un jurista. Y luego apareció lo mencionado por el abogado del presidente (Eduardo Pachas).

¿Sabe cuánto tiempo lleva Soria en el cargo?

Según me dicen, dos años.

¿Y no es sintomático recién cuestionar si cumple o no con los requisitos?

Mi respuesta es una: no sé qué va a pasar con el caso. Hay que revisar el expediente. No tengo que decir nada más hasta que revise el expediente.

¿El abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, lo visitó el martes en su despacho?

Sí, no puedo negarlo. Tengo que hablar con la verdad y la verdad es que sí lo he recibido al doctor Pachas. Como recibo a un montón de personas.

¿De qué hablaron?

Me preguntó sobre conceptos constitucionales y penales, hemos intercambiado opiniones como abogados.

¿Intercambiaron opiniones sobre el caso del presidente?

Sobre conceptos generales para ser aplicados en cualquier caso. Hemos hablado en términos generales.

Al día siguiente de esa reunión, salió el tema de Soria y su destitución.

Pero no me dijo nada de Soria. No toqué el tema de Soria.

¿Es solo una coincidencia?

El ministro de Justicia no está impedido de recibir al abogado del presidente, ni a ningún abogado de ningún ministro. La ciencia jurídica no le pertenece a un determinado sujeto.

¿Qué responde a quienes señalan que usted parece más el abogado del presidente?

Es su opinión y no me parece mal. Se dicen muchas cosas. Yo opino sobre lo que conozco.

La presidenta saliente del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, tuvo un discurso que parecía enfocado hacia Pedro Castillo. ¿Qué responde?

Ella habló en términos generales y la prensa dice que se pronunció expresamente sobre el presidente. Esa es opinión de la prensa. Hay que ser claros: hay un grupo de ultraderecha y uno de derecha que no reconoce su derrota en las elecciones y desde que fue proclamado Castillo se busca el golpe de Estado por la incapacidad moral, respaldado por la prensa. Esto que digo no le gusta a la prensa. Y quizás sea materia de un editorial, pero yo hablo con la verdad de lo que se ve en el país y de lo que se está viendo desde fuera.

¿No cabe hacerse a estas alturas una reflexión sobre los errores cometidos?

Por supuesto que hay errores cometidos y se está viendo un mecanismo confiable para que las personas que tengan que hablar con el presidente pasen por un filtro y no tengan antecedentes.

Un poco tarde, ¿no?

Sí, seguramente. No le voy a decir que no.

¿Es sobre lo único que tienen que hacer una crítica?

La prensa se ha dedicado a atacar y no saca los éxitos. En vacunas nos hemos colocado al nivel de los países europeos, lo de Las Bambas se resolvió pacíficamente cuando había gente que quería meterle bala a los campesinos. ¿Qué interés le puede dar la prensa a los proyectos de mi sector? Como aquel para morigerar la vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza, que son los dos elementos que han generado inestabilidad, inseguridad jurídica, perjudicando al país.

¿Qué piensa de que la fiscal Zoraida Ávalos haya suspendido la investigación al presidente?

La fiscal ha resuelto con estricta sujeción al derecho, primero lean la resolución. ❖