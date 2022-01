Walter Gutiérrez: “Sería un gravísimo error remover al procurador Daniel Soria”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que sería un grave error de parte del presidente de la República, Pedro Castillo, y de su ministro de Justicia, Aníbal Torres, remover del cargo al procurador general del Estado, Daniel Soria, luego de que el titular del Minjus anunciara la revisión de su nombramiento por presuntamente haberse burlado del jefe de Estado durante una diligencia, lo cual fue denunciado por Eduardo Pachas, abogado del mandatario.

“Me parece totalmente descaminado lo del abogado del presidente haciendo tamaña solicitud. Creo que está bastante complicada la situación del presidente como para que se introduzca en predios y terrenos donde no tiene ninguna competencia. Sería un gravísimo error remover al procurador, no creo que el Dr. Aníbal Torres lo cometa porque es un abogado con mucha experiencia y con una formación jurídica que le permite entender estas cosas”, declaró a Canal N.

En esta línea, Walter Gutiérrez consideró que este incidente no debería pasar a mayores debido a que el mismo Daniel Soria negó haberse burlado del jefe de Estado: “Cuando recién llegó el procurador Soria, se le cuestionó precisamente eso (la falta de experiencia) y creo que él levantó las objeciones, sino no habría podido continuar. Han pasado ya casi dos años. Y sobre lo otro (la presunta burla contra el presidente), él ya ha señalado que estaba hablando con su asistente. Si hubiese sido así (la burla), constaría en las actas fiscales. No creo que esto pase a mayores”, agregó.

Soria rechaza acusación del abogado de Castillo por supuesta burla

El procurador general del Estado, Daniel Soria, consideró como “falsa” la acusación de Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, quien es investigado en el Ministerio Público por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión tras las visitas de la empresaria Karelim López en Palacio de Gobierno, los contratos de Puente Tarata en Provias Descentralizado y la compra de Biodiésel con Petroperú.

En efecto, Daniel Soria manifestó en RPP que lo dicho por el abogado de Castillo se trataría de una conversación con un colega suyo de la Procuraduría sobre las preguntas reiterativas que se harían al jefe de Estado en el momento de su diligencia.