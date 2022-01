Cerrón sobre investigación a Castillo: “No debemos politizar la justicia, ni judicializar la política”

El congresista de la bancada oficialista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se refirió a las investigaciones en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, y consideró que existe una persecusión política, ya que no habría imparcialidad. Cerrón mencionó que no se debe politizar la justicia, ni judicializar la política, en aras de la neutralidad.

“El Defensor del Pueblo sale hace un momento a decir que se siga investigando, cuando en el artículo 162 de la Constitución dice que el Defensor del Pueblo defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona frente a los temas administrativos del Estado, pero no lo vemos en Las Bambas, pero cuando se trata del presidente ahí sí hay que echarle fuego, y todavía un presidente de izquierda. Eso me da una idea de que acá no estamos frente a un tema neutral. No debemos politizar la justicia, ni judicializar la política ”, dijo para RPP.

Además, remarcó que una investigación se debe llevar dentro del plano judicial; por tanto, debe ser de caracter reservado para evitar especulaciones.

“No se está investigando como debe ser. Una investigación se realiza dentro del plano judicial. Esos son temas reservados que aquí ya se están ventilando (...). La investigación no ha terminado y se presta a especulaciones”, manifestó.

Finalmente, reincidió en el tema de la persecusión política y afirmó que uno de los motivos es que no se ha recibido bien a un gobierno de izquierda.