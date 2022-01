Susel Paredes califica de “vacío legal” separar al Partido Morado de comisiones ordinarias

Tras romperse la alianza entre Somos Perú y el Partido Morado, el vocero de la primera bancada envió un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, para informar que los legisladores Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga ya no formarán parte de las comisiones ordinarias que integraban en conjunto.

Un total de 12 comisiones serán abandonadas por los parlamentarios del Partido Morado luego de ser aceptado el requerimiento expresado por José Jerí, vocero de Somos Perú.

En ese sentido, la legisladora Susel Paredes señaló que la medida sería un “vacío legal”, ya que el reglamento del Congreso no precisa cómo proceder en caso un partido cuente con menos de cinco parlamentarios al momento de su elección.

“El reglamento dice que para ser bancada necesitas cinco, pero el reglamento que está en la ley no contempló que existiera una posibilidad matemática de que entren tres (...). No puede ir en contra de los derechos constitucionales que tenemos” , manifestó la parlamentaria en diálogo con La República.

Paredes afirmó que, al retirarlos de las comisiones que conformaban, deberán encontrar la forma de volver a integrar algunas, ya que, de lo contrario, irían en contra de lo estipulado en el reglamento.

“Dice: ‘Todos los congresistas deben participar por lo menos en una comisión’. Entonces, tendremos que participar en una comisión porque el reglamento lo ordena. Entonces, estos son vacíos legales ”, comentó.

¿Desde cuándo procederían a abandonar los grupos de trabajo?

La parlamentaria del Partido Morado dijo que el oficio recién ha sido enviado a la Presidencia del Congreso, por lo que primero se deberá esperar una respuesta antes de dejar las comisiones en cuestión.

“Mientras no le dé trámite, seguimos en las comisiones. Posteriormente, veremos cómo se le da la salida a este vacío legal que podría generar recortes en nuestros derechos constitucionales de representar, legislar y fiscalizar”, aseveró.

Asimismo, comentó que podrían impulsar una iniciativa para esclarecer este tipo de casos —que podrían repetirse en el futuro— y dejarlo oficializado.

“Es una situación rara y única porque hemos tenido los votos y los porcentajes en la votación al Congreso para poder entrar tres. Entonces, como es una situación no contemplada en la norma, se le tiene que dar una salida por la práctica parlamentaria y en su momento veremos que se verifique el reglamento para que esto no vuelva a ocurrir”, señaló.

Una labor legislativa no interrumpida

Susel Paredes dejó en claro que las labores legislativas de los tres congresistas de su bancada no se verían del todo interrumpidas, ya que existen muchas más formas de ejercerlas sin formar parte de las comisiones, aunque precisó que les afectaría no tener derecho a voto en las sesiones.

“Yo no soy miembro de la Comisión de Transporte, pero estoy dando una batalla por la formalización del transporte. Yo no soy miembro de la Comisión de Descentralización; sin embargo, como congresista, tengo derecho de participar de las sesiones e inclusive hablar, como ahora que le he hecho algunas preguntas al alcalde Muñoz por la experiencia que yo tengo en fiscalizar. Entonces, lo que nos recorta es votar en las comisiones porque las comisiones son el filtro de los proyectos de ley para que vayan al pleno”, manifestó.

El futuro del Partido Morado en el Congreso

Hasta que no se resuelva la polémica que gira en torno a la cantidad de representantes legislativos que consiguió el Partido Morado en las últimas elecciones generales de 2021, Paredes sostuvo que los miembros de la bancada de su agrupación política no han contemplado la posibilidad de forjar una nueva alianza.