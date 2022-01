Sorpresas y cambios de camiseta para elecciones 2022 en el sur

Por: Elizabeth Huanca, Zaida Tecsi y Liz Ferrer

Las elecciones regionales y municipales 2022 vienen cargadas de sorpresas y paradojas políticas en el Sur. El proceso para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales del país para el período 2023-2026, inició formalmente ayer.

De acuerdo al cronograma electoral, el Ejecutivo convocó a elecciones para el próximo 2 de octubre. Paralelamente venció el plazo para que las nuevas organizaciones que desean participar de los comicios presenten su solicitud de inscripción, también, para que los partidos y movimientos regionales entreguen el padrón de sus afiliados ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). La ley electoral, obliga por primera vez, a los candidatos a gobernador, vicegobernador y alcalde a estar inscritos en una agrupación para participar de la lid.

Este último requisito no solo ha sacado a flote, anticipadamente, los nombres y rostros de los precandidatos a los gobiernos regionales y alcaldías, sino “cambios de camiseta”, inimaginables. En Arequipa, Cusco y Tacna, se observan rostros reciclados y “políticos saltimbanquis”

Rivales, ahora amigos

En la región mistiana, una de las pre candidaturas que más llama la atención es la de Javier Ísmodes Talavera, quien tentará por quinta vez el Gobierno Regional, esta vez por Arequipa, Tradición y Futuro (ATF). Tienda política que fundó, el expresidente regional Juan Manuel Guillén y que tiene como una de sus líderes a la exgobernadora Yamila Osorio. El abogado, ha sido, hasta hace poco uno de sus más duros crítico. Pese a ello, está inscrito en ATF desde setiembre de 2021.

En esta misma tienda, se tiene como precandidato a la alcaldía provincial, al exalcalde de Paucarpata, Justo Mayta Livisi. El exedil tentó el gobierno regional en 2018, por “Todos por el Perú”.

Dos rostros que no han pasado desapercibidos, son la del ex rector de la UNSA, Rohel Sánchez, que tentará el Gobierno Regional por Yo amo Arequipa, movimiento que tiene como fundador a Juan Bermejo Velásquez, ex hombre de confianza de Osorio. Actualmente, prófugo de la justicia.

Yo amo Arequipa, además llevará como precandidato a la provincial, al alcalde de La Joya, Gilmar Luna, quien llegó al sillón municipal con Arequipa Renace.

Precisamente la agrupación del “arbolito”, también tiene entre manos dos rostros políticos, sin antecedentes electorales pero conocidos. Uno de ellos es Berly Gonzáles Arias, exhombre de confianza de Juan Manuel Guillén. Este tentará el sillón del Gobierno Regional. En tanto, para la comuna provincial, se desliza el nombre de José Suareza, directivo del FBC Melgar.

Las cartas políticas a la región también guardan los nombres de viejos conocidos que han cambiado continuamente de agrupación, uno de ellos es Gustavo Rondón, precandidato por Juntos por el Desarrollo de Arequipa, grupo que lidera el exárbitro y candidato a la provincial, Víctor Hugo Rivera.

En Alianza para el Progreso, figuran como pre candidatos a la Región, el ex rector de la UNSA, Valdemar Medina. Este grupo, llevará a la provincial al alcalde de Miraflores, Luis Aguirre.

Casos cusqueños

En Cusco, Carlos Cuaresma, figura como precandidato al Gobierno Regional. Este ocupó el cargo entre 2002-2006. Pasó por varias agrupaciones. Para estas elecciones se afilió al partido Frente de la Esperanza 2021. Otro aspirante al gobierno regional será Werner Salcedo, quien renunció a Democracia Directa y se afilió a Somos Perú. A la región también apunta Héctor Acurio, quien según su historial de afiliación pasó por los movimientos locales Fuerza Nueva y Fuerza Cusco. Para este año sería la carta de Perú Libre.

Entre los precandidatos a la municipalidad provincial de Cusco se encuentra el general en retiro, Luis Pantoja Calvo. Renunció a Alianza Para el Progreso y esta vez probará suerte con el movimiento Inka Pachakuteq. Por su parte, el exaprista Franz Chevarria y el exalcalde de Wanchaq, Willy Cuzmar se afiliaron al partido de César Acuña para esta elección.

Aarón Medina renunció a Acción Popular y esta vez apostará por Perú Libre.

Alcaldes y rostros conocidos

En Tacna, tres alcaldes distritales en ejercicio intentarían llegar a la alcaldía provincial a través de movimientos regionales. Se trata de Helmer Fernández Chaparro (Juntos por Tacna), Luis Ayca Cuadros (Frente Esperanza por Tacna-Fe) y Freddy Huashualdo (Movimiento Naranja). En 2018, Huashualdo postuló y ganó la alcaldía del distrito de Gregorio Albarracín con el partido Todos por el Perú.

Para el gobierno regional, Marco Limachi (Fe), Mario Ruiz Rubio (Siempre Tacna) y Luis Torres Robledo (Fuerza Tacna) son los rostros más conocidos que postularían. Los dos primeros tienen experiencia como candidatos a la región y provincia.