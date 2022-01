Simeon Tegel: “Tenemos un presidente que se esconde en Palacio y a veces en otras direcciones”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Simeon Tegel, corresponsal del Washington en Perú, sobre cómo el mundo ha visto la asunción de Pedro Castillo, quien, desde su punto de vista, es un presidente sin liderazgo y poco consecuente con sus actos. “No está haciendo nada por ayudar a los pobres”, señaló.

En esta elección tan polarizada, ¿por qué crees que le ganó Pedro Castillo a Keiko Fujimori?

Porque Pedro Castillo no es Keiko Fujimori. En segundo lugar, con o sin razón se ha visto como expresión auténtica del peruano siempre marginado, de los pobres y es con ellos con los que se ha identificado, es su marca política.

Uno esperaría que como presidente ya esté trabajando a favor de los pobres con políticas coherentes para atacar la pobreza, pero, de lo que yo veo, en estos cinco primeros meses de su gobierno no está haciendo nada por ayudar a los pobres.

¿Cuál es la política clave que no ha hecho Pedro Castillo?

Hay varias cosas, pero primero está la competencia; es decir, ser un presidente serio, capacitado, coherente, consecuente y eso es lo que no estamos viendo. El liderazgo es lo que falta. En este momento, el Perú sigue sufriendo la crisis de la pandemia, es el país con la peor mortalidad del mundo y, además, están las consecuencias económicas.

Para recuperarse, se requiere liderazgo y no lo estamos viendo. Tenemos un presidente que se esconde en Palacio y a veces en otras direcciones que no son oficiales y sin dar cuenta de con quién se está reuniendo.

Por otro lado, está el tema de la corrupción. Antes uno podía argumentar de que quizás Castillo estaba tolerando la corrupción en su entorno, pero ahora es difícil sostener esto porque hay indicios de que él se ha beneficiado de eso.

Hay políticas específicas que, a mí parecer, atacan a los pobres. Por ejemplo, la educación. La reforma de las universidades, la meritocracia en los magisterios son para dar a los peruanos el derecho una buena educación, pero a los pobres no a los ricos porque ellos mandan a sus hijos a colegios privados. La educación es clave para salir de la pobreza tanto al nivel individual como social.

¿Quiénes son los que viajan en las combis? ¿Los ricos o los pobres? Quizás muchos peruanos no se dan cuenta porque no han tenido la oportunidad de salir del país, pero el sistema de transporte público es un desastre, inseguro, peligroso, que contamina y maltrata a los pasajeros.

El Congreso presentó la primera moción de vacancia ¿Cómo ves a la oposición? ¿Qué papel ha tenido?

Es una de las tragedias del Perú que ni el Legislativo ni el Ejecutivo den respuestas adecuadas a los problemas agudos de la sociedad. Hay razones legítimas para estar preocupados por Pedro Castillo.

El Congreso ha sido un disparate total, ese intento de vacancia fue inconstitucional, pero, además, no tenía sustento. No lo veo a altura del reto. Obviamente, son 130 congresistas, hay algunos que pueden ser de la izquierda o derecha y pueden ser serios con el país, pero hay otros que están ahí no teniendo los mejores intereses.

¿Crees que surja en un futuro próximo ese liderazgo?

No lo veo, pero tampoco descarto. Lo que propones siempre sucede en el Perú, un salvador que nos ayude con todos los problemas. En su momento fue Alberto Fujimori y algunos han visto a Castillo de esa misma manera. Ahora se están dando cuenta de que sea lo que sea Castillo no es salvador de nada ni de él mismo parece.