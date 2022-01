Alcalde Muñoz comprometido en actos irregulares en el Parque de las Leyendas

La procuraduría de la Contraloría General de la República (CGR) recomendó iniciar acciones legales penales contra el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, debido a irregularidades detectadas en designaciones que se hicieron al inicio de su gestión en el Parque de las Leyendas.

El ente contralor halló responsabilidad directa en Jorge Muñoz, quien fue elegido por Acción Popular, por la designación irregular que hizo del gerente general del Parque de las Leyendas, Juan Carlos Marcelo Ampuero Trabucco, a pesar de que este no cumplía con los requisitos establecidos por ley.

Según el reciente informe de control de fecha 22 de diciembre de 2021, Jorge Muñoz emitió una resolución para esta designación en enero del 2019, apenas inició su gestión.

En ese mismo mes, el gerente designado Ampuero Trabucco emitió cuatro resoluciones para la designación de otros funcionarios en cargos de confianza, a pesar de que tampoco cumplían con los requisitos aprobados en el manual de organizaciones y funciones.

La CGR, en su informe, recomienda derivar el caso a la procuraduría de dicho organismo, a fin de iniciar las acciones legales penales contra el alcalde Jorge Muñoz y los cinco servidores que fueron contratados en forma irregular, sin cumplir con los requisitos.

Además del gerente, los otros cuatro designados en forma irregular, según la Contraloría, son David Alfonso Castañeda Zegarra (gerente de infraestructura), Rodolfo Alejandro Vidal Chávez (gerente de promoción y comunicación), Gustavo Adolfo Zevallos Escate (gerente de tesorería y administración) y Carlos Enrique Tejada Vera (subgerente de botánica).

Los incumplimientos

En relación al gerente general Ampuero Trabucco, la Contraloría observa que fue designado en el cargo a pesar de no contar con el título profesional universitario.

En cuanto a David Castañeda, el ente contralor apunta que no cumplía con el requisito de especialización en proyectos de inversión. Rodolfo Vidal no contaba con la experiencia mínima de cinco años. Gustavo Zevallos no contaba con un título profesional afín al cargo (ya sea de contador o administrador de empresas).

Y, finalmente, Carlos Tejada no contaba con estudios de especialización o postgrado sobre botánica y aún así fue designado subgerente de dicha área en el Parque de las Leyendas.