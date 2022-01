Gutiérrez: Suspensión para investigar a Pedro Castillo no permitirá conocer la verdad

El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó la disposición del Ministerio Público de suspender las diligencias preliminares contra el presidente de la República, Pedro Castillo, hasta julio del 2026, mes en que termina su mandato en Palacio de Gobierno, luego de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abriera una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.

En efecto, Gutiérrez criticó que la Fiscalía pusiera en su resolución que se abre una investigación para luego afirmar que esta no se llevará a cabo hasta que Pedro Castillo concluya su mandato presidencial, por lo que consideró que “no hay ninguna posibilidad” de saber la verdad en cuatro años.

“ No hay ninguna posibilidad, ni remota posibilidad de conocer la verdad luego de pasado cuatro o cinco años . Muy poca posibilidad. El tiempo nunca está a favor de la justicia. El tiempo está en contra de la justicia. El tiempo siempre está a favor de aquellos que han cometido delitos, siempre”, declaró este jueves en RPP.

No obstante, el funcionario aclaró que ni él ni la Defensoría comulgan con “la idea de que la Fiscalía no quiere investigar o está coludida”. En ese sentido, consideró que la institución fiscal está haciendo una lectura “ortodoxa e histórica” de la actual constitución para no investigar a Pedro Castillo.

“No estoy de acuerdo con las teorías conspirativas. Creo que la Fiscalía hizo una lectura ortodoxa, histórica, e inequívoca. No compartimos esa lectura porque nace de las constituciones aprobadas en 1992, pero en 1940 ha estado abierto el código de procedimientos penales”, expresó.

Seguidamente, Walter Gutiérrez resaltó que las prerrogativas establecidas en el artículo 117 de la carta magna para la inmunidad al jefe de Estado “tienen que leerse de manera restrictiva no expansiva porque existe un derecho de igualdad”.

“ Las prerrogativas son al cargo, no a las personas . Hay que distinguir entre la presidencia de la República y el presidente de la República. Hay que proteger la presidencia del uso del presidente que ocasionalmente esté, independientemente de quien sea (….) No podemos renunciar a la persecución del delito. El derecho en criminalística existe una condena que dice que tiempo que pasa, verdad que se hunde”, explicó.

En otro momento, señaló que sería “grave” que se decida remover del cargo al procurador general del Estado, Daniel Soria, luego de este señalara como “falsa” la acusación de Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, quien lo acusó de burlarse del presidente cuando se realizaban las diligencias en Palacio.