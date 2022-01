América entregó a la Fiscalía videos completos y sin editar de las visitas de Castillo en Breña

América entregó en una memoria externa las grabaciones sin editar del reportaje realizado por Cuarto Poder a las visitas que habría sostenido el presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña. Así lo informó el medio de comunicación en un oficio remitido a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Pese a que en un inicio señalaron que por “políticas de la empresa” no guardan material no editado para “asegurar la capacidad para los nuevos contenidos informativos”, luego de revisar nuevamente sus registros, “lograron ubicar el material solicitado” por la Fiscalía.

Oficio de América enviado al Ministerio Público sobre las visistas de Pedro Castillo en la casa de Breña. Imagen: Fiscalía

Del mismo modo, en una nota de prensa, indican que el material original consta de 23 horas, 24 minutos y 2 segundos de grabación que han sido organizados cronológicamente indicando el día exacto en que se filmó cada segmento.

“De esta manera, los fiscales podrán realizar la investigación de lo sucedido en la casa de Sarratea y establecer con los testimonios de los protagonistas y las pruebas, que solo ellos pueden recabar la verdad de las actividades del presidente Pedro Castillo en ese domicilio”, agregaron.

Abogado de Pedro Castillo indicó que ya entregaron información al Ministerio Público

Eduardo Pachas, el defensor del jefe de Estado, comentó a La República que ya entregaron toda la información que el Ministerio Público ha solicitado, aunque entre ella no está la relación de los visitantes a la casa de Breña, encuentros que, reiteró, no considera necesario registrar.

El abogado sostuvo que entre el material enviado están “cámaras de video, la relación de trabajadores que han laborado, la agenda digital de las personas que ingresan y se registran”. Según precisa, “no hay nada que le falte a la Fiscalía para que no pueda realizar su investigación”.

Sin embargo, sobre la relación de los visitantes a la casa de Breña, señaló que si no hay una actividad del Estado, la ley no obliga a tener un registro, por lo que enfatizó que no existe una lista de las personas con quienes se reunió Pedro Castillo en la casa de Sarratea y que los involucrados ya brindaron su testimonio.