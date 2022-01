Paz de la Barra a Pedro Castillo: “No cometa los errores de los dos Gobiernos anteriores”

El alcalde del distrito de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, a no cometer los mismos errores que se dieron en los Gobiernos de los exmandatarios Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Asimismo, consideró su gestión como “exitosa” y aseveró que su experiencia debe ser replicada.

“Con todo respeto, señor presidente de la República, no estamos para más retórica, ya que tenemos aprendizaje de dos años. La dinámica de la COVID-19 no nos puede ganar ni marcar la pauta, esto es como una guerra y ya conocemos algo más de nuestro enemigo, por ello debemos ser planificadores, prospectivos y ejecutores (...). No cometa los errores de los dos Gobiernos anteriores. En Lima y el país hay experiencias de gobiernos locales exitosas que deben ser replicadas”, escribió Paz de la Barra en un documento publicado a través de sus redes sociales.

PUEDES VER: Las imputaciones de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo

Además, el alcalde de La Molina resaltó que fue el primero en implementar cercos epidemiológicos en la lucha contra la COVID-19.

“Como alcalde de La Molina fui el primero en implementar los cercos epidemiológicos para identificar, diagnosticar, tratar, aislamiento y acompañamiento , pero lamentablemente en su momento fue una estrategia incomprendida y criticada por un sector que desconocía de la magnitud que alcanzaría la pandemia que hoy atravesamos”, agregó.

Comunicado del actual alcalde de La Molina. Foto: Twitter / Álvaro Paz de la Barra

Comunicado del actual alcalde de La Molina. Foto: Twitter / Álvaro Paz de la Barra

Finalmente, expuso la necesidad de replantear la situación para afrontar la pandemia y aseguró haber sido un “crítico propositivo” durante las gestiones de Vizcarra y Sagasti.