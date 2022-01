Elecciones 2022: candidatos se mudan de partidos a última hora

Al vencer el plazo para la afiliación de los candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes a los partidos con los que van a postular, cientos de políticos formalizaron a última hora su traspaso para quedar habilitados y participar en las elecciones regionales y municipales del 2022.

En Lima, de los 11 partidos que tienen inscripción vigente en el ROP, se registraron varios cambios de camisetas partidarias. Luis Molina (ex Solidaridad Nacional) ahora va con Avanza País; César Combina (ex APP) se volvió a inscribir en Fuerza Popular, mientras que George Forsyth (ex Victoria Nacional) postula con Somos Perú.

De los grupos que están en proceso de inscripción, Álvaro Paz de la Barra (ex-AP) ahora es de Fe en el Perú; Flor de María Hurtado, fundadora del Partido Demócrata Verde, antes fue candidata al Parlamento por APP; y en el caso del Partido Patriótico del Perú, su fundador Herbet Caller Gutiérrez postuló al Congreso con RUNA de Ciro Gálvez.

Cambio. Exalcalde de La Victoria George Forsyth es uno de los que varió de partido para postular a la alcaldía de Lima. De Victoria Nacional a Somos Perú. Foto: difusión

En el sur

Para postular al sillón provincial del Cusco, el general Luis Pantoja dejó APP y se afilió al movimiento Pachacuteq; Aaron Medina dejó Acción Popular y se afilió a Perú Libre; Willy Cuzmar dejó su movimiento regional para ir con APP y Policarpo Corimanya pasó de Somos Perú a Frente Esperanza.

Entre los que postulan al Gobierno Regional (Gore) del Cusco, Werner Salcedo de Democracia Directa se afilió a Somos Perú; Héctor Acurio dejó el Frente Amplio y se fue a Perú Libre; Iván Aparicio renunció a Kausachun y postulará con el movimiento Pachacuteq.

En Arequipa, muchos candidatos también cambiaron de partido. Javier Ísmodes es precandidato por Arequipa, Tradición y Futuro (ATF) para la Región, pero el 2018 postuló con el movimiento Arequipa Transformación.

Alianza para el Progreso tiene como candidato a la provincia al exaprista Luis Aguirre (alcalde de Miraflores) y el exrector Valdemar Medina. En Juntos por Arequipa, se consolida Víctor Hugo Rivera y Gustavo Rondón, quien tentó región por diferentes tiendas políticas.

Harbeth Zúñiga Herrera sería el candidato a la región por Arequipa Transformación, agrupación a la que se afilió hace poco. El 2018 postuló con Arequipa Renace.

En Ica, con el Partido Renovación Popular irá Francisco Massa Pardo, quien fue candidato al Congreso por el partido Victoria Nacional.

En el norte

En La Libertad muchos exapristas (sin inscripción en el ROP) anuncian sus precandidaturas al GORE, entre ellos el excongresista Elias Rodríguez, quien va con Trabajo Más Trabajo; Mónica Sánchez exvicepresidenta del GORE iría con Fortaleza Perú. Para la alcaldía de Trujillo figuran Paúl Rodriguez Armas, quien postula con el Movimiento Nueva Libertad y Martín Sifuentes Palacios postularía con Trabajo Más Trabajo.

En Renovación Popular, tendrían como candidato a la Ciudad de la Eterna Primavera al exaprista Carlos Calderón Carbajal, político que fue quien sacó a la luz el famoso video “Plata como cancha” de César Acuña.

En tanto, Verónica Torres Bravo, quien fue candidata a la comuna de Trujillo por Todos por El Perú y era del Partido Morado, postulará con Fortaleza Perú.

Varios militantes de APP serán candidatos en otros movimientos políticos. Entre ellos Hernán Aquino, quien habría aceptado postular a Víctor Larco por Trabajo Más Trabajo.

En Piura, el actual alcalde del distrito de Castilla, José Aguilar Silva, dejó Región Para Todos, para postular como alcalde provincial de Piura con Somos Perú. En tanto Félix Chang, exregidor de Piura en el periodo 2007-2010 con el Movimiento Obras + Obras, fue presentado en junio del año pasado como precandidato a la alcaldía de Piura con el movimiento Unidad Regional, pero en octubre del 2021 se inscribió en APP de César Acuña.

En tanto, el exgobernador de Piura Reynaldo Hilbck, que llegó al sillón regional con el movimiento Unión Democrática del Norte (UDN), unificó los movimientos Modelo, Unidos Por el Gran Cambio y Unión Democrática del Norte para formar la organización Unidad Regional, con la cual pretende llegar nuevamente a ser gobernador regional.

“Terminamos votando por el menos malo”

Para el analista político Juan Gamarra Nieto, mientras no se fortalezca la Ley de Partidos, se van a seguir viendo estos cambios de camisetas, donde pareciera que más prima el afán de poder que de establecer ideologías y formar parte de un solo partido.

“Estamos ante un problema como es el reciclaje de políticos que estas agrupaciones nos imponen y terminamos votando por el menos malo. Cambian de camiseta con facilidad, se hacen ver como personas sin palabra ni ideología, más es el anhelo de poder que de servir al pueblo”, agregó.

Señaló que urge fortalecer la Ley de Partidos para evitar estos cambios de personas que llegan por invitaciones.

Molina. Pasó de Solidaridad Nacional al Partido Avanza País. Foto: Virgilio Grajeda/La República

El dato

Inscripción. Según el último reporte del ROP del JNE, a la fecha se encuentran inscritas 180 agrupaciones, de las cuales 11 son partidos políticos y 169 movimientos regionales, pero hay una buena cantidad de grupos que están en proceso de inscripción. Solo en Lima hay seis esperando.