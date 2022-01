Torres: Procurador Soria no será removido por denuncia del abogado del presidente

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, manifestó que el procurado general de la República, Daniel Soria, no será removido de su cargo luego de que el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, denunciara que el funcionario se habría burlado de las declaraciones que brindó el mandatario durante la diligencia fiscal en Palacio de Gobierno el pasado 28 de diciembre del 2021.

“ El procurador (Daniel) Soria no va a ser removido por la denuncia . No obstante, en la denuncia hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”, declaró el titular del Minjus en RPP el último miércoles.

Sin embargo, Torres Vásquez avisó que revisará el expediente del nombramiento del procurador Soria para verificar si cumplió con los requisitos necesarios para asumir el cargo de la Procuraduría General de la República.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley ”, advirtió.

Aníbal Torres: “El presidente no puede ser distraído con denuncias”

Aníbal Torres juró como ministro de Justicia el pasado 30 de julio. Foto: Gerardo Marín/La República

En otro momento de la entrevista, el ministro Aníbal Torres se refirió a la suspensión de la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por las reuniones que habría sostenido con Karelim López y Samir Abudayeh en distintos momentos, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares.

Al respecto, sostuvo que el presidente no puede interrumpir su gobierno para atender las denuncias que se le formulan en su contra. En ese sentido, cuestionó que en qué momento ejercerá su función presidencial. Alegó que un sector político buscaría una causal para promover la vacancia del jefe de Estado.