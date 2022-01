Muñoz sobre incendio en Mesa Redonda: “El objetivo es que esas situaciones no se repitan”

Este miércoles 5 de enero, la Comisión de Descentralización del Congreso recibió al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con el fin de escuchar sus explicaciones sobre el origen del incendio ocurrido el último jueves 30 de diciembre en un almacén clandestino dentro de la galería Plaza Central, en el conglomerado de Mesa Redonda.

Al respecto, Muñoz expuso ante el grupo parlamentario las acciones de fiscalización y prevención que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en todas las galerías de Mesa Redonda con el fin de evitar que estos siniestros se repitan.

“En definitiva, todos tenemos que tener un norte y poner el hombro para sacar adelante esta situación de Mesa Redonda, que no es de estos últimos tres años, sino que viene de tiempo atrás (…) Estos temas (de prevención) van a terminan viéndose en el plan de desarrollo urbano”, declaró.

El alcalde de Lima sostuvo que los traslados de almacenes no se podrán lograr “si no hay acciones previas”, por lo que señaló que dentro del plan de prevención, ejecutado por la Municipalidad de Lima el 2021, estuvo “instalar comisarias móviles, bomberos y otros actores nos ha permitido tener un resultado positivo”

“Creo que todos hemos reconocido que podían darse estos incendios que traen consecuencias negativas. Con esto no quiere decir que no habrá mas incendios y que se consiguió los resultados. Claro que puede haber otros incendios, pero para eso necesitamos que todos nos sumemos y que el compromiso y objetivo sea que esto no se repita . Estos actos de prevención no son maquetas, son realidades”, expresó.

“Hemos tenido un incendio (en Mesa Redonda), pero no hubo muertos ni heridos y eso es lo más importante. Creo que es muy duro sacar situaciones que pueden ocurrir en cualquier parte de Lima. Creo que eso no debe ser el objetivo, el objetivo es que esas situaciones, que son realidades, no se vuelvan a repetir ”, añadió.

Finalmente, mencionó que las acciones que viene realizando la comuna limeña en Mesa Redonda “siempre tienen la sostenibilidad del caso”, por lo que, según el alcalde, se contrató a más personas para fiscalizar Mesa Redonda pensando en la época de fiestas navideñas. “Hubiéramos querido invertir más, pero tenemos un presupuesto que no corresponde”, añadió.