Congreso: Contradicciones sobre testigo en investigación contra Flores Ancachi

Un documento de la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, deja en entredicho la versión de uno de los testigos presentados por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), quien es investigado por el intento de entrega de dinero al periodista de La República Liubomir Fernández.

En la audiencia del 6 de noviembre del 2021, uno de los tres testigos que declaró en favor de Jorge Luis Flores Ancachi fue Mario Jesús Ortega Zea.

Este ciudadano dijo ante la Comisión de Ética que decidió dar su testimonio de los hechos por determinación propia.

“Yo estoy manifestando en honor a la verdad. Yo no me considero testigo de ninguna parte. Yo he querido apersonarme y he visto la forma (de) cómo llegar a esta Comisión de Ética”, manifestó Ortega Zea.

Ante esta versión, solicitamos formalmente a la Comisión de Ética los documentos a través de los cuales fueron presentados los tres testigos que ofrecieron sus declaraciones en la audiencia del 6 de noviembre.

La presidenta de la comisión, Karol Paredes, emitió el oficio 181-2021-2022. En este documento, la parlamentaria menciona que “al momento de la presentación de sus descargos, el congresista ofreció como sus testigos de parte a los señores Jesús Miguel Calderón Paxi, Joby Parhuayo Jiménez y Mario Ortega Zea”.

Es decir, fue el legislador investigado Jorge Luis Flores Ancachi quien ofreció como testigo a Ortega Zea y no fue este ciudadano quien vio la forma de cómo llegar a la comisión, según había señalado en la audiencia.

Mario Ortega Zea se presentó en forma virtual ante la comisión, con un discurso en defensa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi.

Sin embargo, en la misma sesión aceptó ser militante de Acción Popular y en la última campaña apoyó a los seis postulantes congresales del partido, incluyendo a Flores Ancachi.

Ortega Zea no precisó en la audiencia que además tiene un vínculo de compadrazgo con el congresista Flores Ancachi, quien es padrino de corte de pelo su hijo.

El 25 de setiembre del 2021, Flores Ancachi intentó entregar un billete de cien soles a Liubomir Fernández. El periodista lo emplazó y grabó cuando este parlamentario le pide disculpas por lo ocurrido.