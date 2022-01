Samir Abudayeh se reunió con expresidente y exgerente de Petroperú

En el tiempo que ejercieron como presidentes del directorio de la empresa estatal Petroperú, Carlos Paredes Lanatta y Carlos Barrientos Gonzales sostuvieron reuniones con el productor de biodiésel B100 Samir Abudayeh Giha.

Abudayeh es propietario de la productora de biodiésel B100 Heaven Petroleum Operators (HPO), y está registrado como proveedor del Estado.

El empresario Samir Abudayeh gozaba de la misma condición de proveedor del Estado cuando sostuvo reuniones con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, los días 15 y 18 de octubre de este año. Pocos días después, el 28 de octubre, Petroperú le compró a HPO, la compañía de Abudayeh, 280 mil barriles de biodiésel B100 por US$ 74 millones.

La Fiscalía Especializada en Delitos Corrupción de Funcionarios investiga si existe relación entre las visitas que hizo Samir Abudayeh a Palacio de Gobierno y el millonario contrato con Petroperú.

El gerente general de la empresa estatal, Hugo Chávez Arévalo, quien coincidió en la fecha y hora de una de las reuniones palaciegas con Samir Abudayeh, ha declarado que no conoce a este y que tampoco ha tenido entrevistas con él.

La fábrica. La productora de biodiésel de Abudayeh, Heaven Petroleum Operators (HPO). Foto: difusión

Según el registro de visitas a Petroperú al que ha tenido acceso La República, no aparecen consignados los ingresos de Samir Abudayeh al despacho del actual gerente general. Pero sí a los despachos de los expresidentes de Petroperú Carlos Paredes Lanatta y Carlos Barrientos Gonzales, entre otros altos funcionarios de la petrolera estatal (ver recuadro).

Vendedor en azul

En 2018, Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh, consiguió un contrato para la venta de 40 mil barriles de biodiésel B100 a Petroperú; en 2020 fueron 70 mil barriles del mismo producto.

Carlos Paredes fue designado como presidente de Petroperú el 17 de abril del 2019 y se mantuvo en el cargo hasta el 3 de abril del 2020.

Carlos Barrientos fue designado gerente general de Petroperú el 5 de agosto de 2019 y el 23 de febrero del 2020 se le nombró presidente del directorio de la petrolera estatal.

Por lo que Samir Abudayeh se reunió cuando Paredes era el presidente del directorio y Barrientos actuaba como gerente general.

¿Es habitual que el presidente del directorio de Petroperú hable con un proveedor del Estado? Le preguntamos a Carlos Paredes.

“Yo no tengo mi agenda conmigo. No estoy en Lima, no sé con quién más vino el señor (Samir Abudayeh). De lo que me acuerdo es de las reuniones con los productores de palma y creo que él estaba con ellos, tratando de promover la venta de su biodiésel, aliándose con los palmicultores”, declaró Carlos Paredes a La República.

Lo que se dijo

“Lo que confirmo y reitero es que nunca intervine en una licitación o concurso de Petroperú, menos aún reduje la competencia para favorecer a postor alguno. Además, durante mi permanencia en la empresa, sí me reuní con un sinnúmero de stakeholders de la empresa, a fin de escucharlos y transmitir la posición de Petroperú”, explicó.

Según fuentes de Petroperú, la compra de biodiésel B100 en el mercado nacional comenzó en 2017, pero los productores solo alcanzan a cubrir el 35% de la demanda de la petrolera nacional. Por eso se adquirió la mayor parte del producto en el extranjero.

Pero el mercado nacional ha comenzado a cambiar rápidamente. Un ejemplo es el caso, justamente, de HPO de Samir Abudayeh.

Expresidente. Carlos Paredes Lanatta reconoció reunión con Abudayeh. Foto: difusión

En 2018, vendió a Petroperú un promedio de US$ 10 millones. Y en 2021, en el gobierno de Pedro Castillo, iba a dar el gran salto con un contrato de US$ 74 millones, pero que se anuló debido al escándalo de las reuniones del jefe del Estado con Abudayeh, que reveló el programa dominical ‘Panorama’.

Carlos Barrientos Gonzáles era gerente general de Petroperú en el momento del encuentro con Samir Abudayeh, y poco después sustituiría a Carlos Paredes Lanatta en la presidencia del directorio de la petrolera estatal. Fuentes relacionadas con Barrientos dijeron a La República que reuniones con proveedores como Samir Abudayeh no son nada fuera de lo común.

Intereses compartidos

“(Barrientos) entró en agosto del 2019 (como gerente general), pero fue (nombrado) presidente en febrero del 2020 por la salida del señor Carlos Paredes, mientras se nombraba al reemplazo. Efectivamente, es normal que tanto el presidente como el gerente general se reúna con proveedores importantes de toda índole”, explicaron las fuentes.

“Petroperú, como cualquier otra empresa, recibe a los proveedores con las áreas correspondientes, que al final son las competentes para evaluar la parte técnica e incorporarlas al proceso si cumplen con las condiciones que se requieren en el proceso (de licitación)”, añadieron las fuentes.

Barrientos y Abudayeh conversaron sobre una propuesta para hacer una alianza con los productores de palma. El empresario señaló que alentar la producción de palma alentaría la sustitución de los cultivos de hoja que se destina al narcotráfico. Pero era necesario que Petroperú se comprometiera a comprar más biodiésel B100 en el mercado nacional.

“Efectivamente, se reunieron por un tema con los palmicultores. Hasta hubo un evento público donde estuvo el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, donde se firmó un contrato con la empresa (HPO) y los palmicultores, cuando ganaron una compra que se licitó y cuya condición fue que se le compre a los palmicultores porque ese era el objetivo si ganaba un proveedor nacional”, indicaron las fuentes vinculadas con Carlos Barrientos.

Exgerente. Carlos Barrientos Gonzáles también tuvo encuentro con Abudayeh. Foto: difusión

Ocho son los proveedores nacionales de biodiésel B100 registrados por Petroperú, pero la que encabeza la lista es Heaven Petroleum Operators (HPO). Entre 2017 y 2019, la firma Nordtraube del Perú vendió 115 mil barriles, y la compañía Industrias del Espino, 20 mil barriles.

Pero con los contratos del 2018, 2020 y 2021, HPO de Samir Abudayeh iba a alcanzar los 390 mil barriles, superando largamente a Nordtraube del Perú. Sin embargo, al anularse el último contrato, HPO quedó en 110 toneladas.

El caso de Samir Abudayeh ha expuesto un cambio radical en la política de Petroperú sobre la compra del biodiésel B100, que se ha producido en el gobierno de Pedro Castillo.

Según los informes técnicos de Petroperú, adquirir el producto en el mercado nacional contribuye a generar más empleo y la sustitución de los cultivos de hoja dedicados al narcotráfico.

Solo que la decisión de la petrolera estatal parece convenir especialmente a la empresa de Samir Abudayeh Giha, por ser la mayor productora de biodiésel B100.

Son 8 los productores de biodiésel B100

En el Registro de Proveedores de Biodiésel B100 de Petroperú aparecen las siguientes empresas: Heaven Petroleum Operators (HPO), Industrias del Espino, La Fabril Perú, Nordtraube Perú, BioEnergy Perú, Valero Perú, Refinería La Pampilla y Repsol Trading Perú.

Respecto a los proveedores internacionales, los más importantes son Gunvar International, Trafigura Beheer, Mercuria Energy Trading, Petrobras Global Trading y La Fabri.

El gerente general de Petroperú, designado durante el actual Gobierno por la empresa, Hugo Chávez Arévalo, en una entrevista con la revista Caretas, justificó por qué ahora se le dará prioridad a la compra de biodiésel B100 en el mercado nacional.

“El biocombustible nacional tiene una fórmula proveniente de la palma aceitera, pero cuando uno compra biocombustible internacional corresponde a la soya con girasol. Son fórmulas mutuamente excluyentes”, explicó Hugo Chávez.

De acuerdo con la versión del gerente de Petroperú, erróneamente se convocó a una licitación entre los productores nacionales para adquirir biodiésel B100, pero con la fórmula internacional que es una combinación de soya y girasol. Y que por eso se suspendió la compra y se invitó a 8 productores nacionales. De estos se presentaron solamente HPO y BioEnergy Perú. Ganó HPO.