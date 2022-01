No haber brindado lista de visitas en Breña no afectaría respaldo a Castillo, según expertos

A finales del último mes de noviembre, un reportaje reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, mantenía reuniones extraoficiales en su vivienda de Breña, pese a que la Contraloría había advertido que estas visitas vulneraban la transparencia. Posterior a esto, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que el mandatario brindaría una lista con el nombre de las personas a quienes recibió.

No obstante, ha pasado más de un mes desde ello y Castillo Terrones aún no ha dado los nombres de las personas con las que se reunió en la residencia ubicada en el pasaje Sarratea. Esto, pese a que el propio procurador general del Estado, Daniel Soria, le solicitó dicha información en dos oportunidades. Al no recibirla, finalmente decidió denunciar al jefe de Estado ante la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

En diálogo con La República, el politólogo Alonso Cárdenas señaló que es algo complicado que exista una lista como tal de las reuniones que mantuvo Pedro Castillo, debido a que no se hicieron de manera institucional.

“Es muy difícil que exista una lista de las reuniones que ha tenido el presidente en Breña, porque estas reuniones se han realizado de una manera desinstitucionalizada (...) Es muy complicado que se dé una lista, sería básicamente preguntarle al presidente Castillo y hacer buena fe de la memoria que él tenga sobre esas reuniones”, sostuvo.

Sin embargo, Cárdenas recalcó que el tema de fondo en este asunto es que existe una clase de “sombra” sobre la transparencia y la rendición de cuentas que debe ejercer el mandatario en ejercicio de sus funciones.

“Si bien ya ha pasado la primera tormenta que él ha enfrentado por el acoso del Congreso, esto puede ser una bola de nieve que le termine reventando en la cara, dado que el presidente tiene un equipo de asesores cercanos a él bastante limitado , no creo que lo sepa manejar de una buena manera”, agregó.

A su turno, el director de Vox Populi, Luis Benavente, indicó que no entregar los nombres de las visitas que recibió en su casa de Breña, podría complicar la situación del profesor cajamarquino.

“Él tendría que dar todas las muestras de colaboración con la justicia porque es lo que se acostumbra, lo que se busca, lo correcto, lo jurídicamente indicado. Yo creo que si él quiere ganar tiempo con eso, para que el tema se disipe, al final esto le va a pasar la factura”, manifestó.

Asimismo, el especialista de temas políticos detalló que el presidente sería mucho más perjudicado en términos de opinión pública al obtener una imagen que se asocie con la falta de transparencia.

¿Podría ser un argumento para la vacancia?

De acuerdo con Alonso Cárdenas, esta situación no es determinante para que el sector de la oposición del Congreso busque una nueva moción de vacancia, pues enfatizó que desde antes que Pedro Castillo asumiera como presidente de la República buscaban su destitución y usarán cualquier otra situación para hacerlo.

“Ante cualquier excusa podrían buscar la vacancia. Yo creo que no lo amerita (la lista de reuniones), pero el Congreso tiene sus propias razones para buscar la vacancia del presidente. Lo ideal sería que este proceso se investigue una vez que el presidente termine su mandato y pueda hacerse de una manera más profunda. Pero el Congreso va a buscar la menor excusa para sacar al presidente del cargo”, dijo.

Por su lado, Luis Benavente remarcó que si el asunto permanece tal y como está, no considera que sea perjudicial y; por tanto, no sería tomado como sustento para una posible moción de vacancia.

“Si las cosas permanecen como están, no creo que esto sea perjudicial para el presidente en términos de vacancia, porque ya ocurrió un proceso en el Congreso. Si esto tuviera un avance fiscal de investigación, de otros implicados, de impedimento de salida del país, etc., creo que eso sí podría perjudicarlo”, argumentó.

Afectación en el respaldo a Castillo

Ambos analistas coincidieron en que si el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo, se mantiene bajo (28%), tal y como reveló la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sería primordialmente por otros factores y no por las reuniones en Breña.

“Más que el tema de las reuniones, la reducción del apoyo presidencial tiene más que ver con temas de gestión pública, la capacidad de resolver problemas, la idoneidad para nombrar personas en cargos públicos, una mejor comunicación, tener un mejor equipo de asesores, hacer política para evitar que su bancada se divida, capacidad de convocar aliados”, comentó Alonso Cárdenas.