Paola Bustamante: “No vemos una estrategia de este gobierno para atender la situación de la pobreza”

Dos veces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, en la siguiente entrevista, llama la atención sobre la falta de una estrategia integral por parte del gobierno de Pedro Castillo para contrarrestar de manera efectiva el duro incremento de la pobreza en el Perú, como producto de la pandemia por la COVID-19.

En mayo de este año, el INEI dio cuenta de un incremento de la pobreza monetaria, que alcanzó al 30,1% en el contexto de la pandemia. Castillo, en campaña, asumió el mensaje de ‘no más pobres en un país rico’. ¿Usted identifica una estrategia integral de este gobierno para enfrentar esta situación crítica?

Lamentablemente no vemos una estrategia que permita atender la situación de la pobreza en el país. La pobreza se incrementó exponencialmente en el 2020. Son 3,3 millones de peruanos que caen en situación de pobreza, lo que hace un total de 9,8 millones. Lo que veo es que, para atacar la pobreza, el Gobierno ha incorporado más recursos a los programas sociales. Si bien los programas de transferencia monetaria contribuyen con la disminución de la pobreza monetaria, no necesariamente generan una salida sostenida de la pobreza. Entonces, cuando tú me preguntas si el Gobierno tiene una estrategia para sacar a la gente de la pobreza, no la hemos visto.

Castillo en los debates habló de ampliar Pensión 65 a los mayores de 60 años. ¿Es una medida razonable o sencillamente ya debe descartarla?

Entiendo que el Gobierno ha asignado recursos adicionales para Pensión 65. Lo primero que debería hacer es garantizar que los adultos mayores de 65 años en pobreza extrema reciban esta pensión no contributiva, antes que ampliar la edad. Para hacer modificaciones sobre la edad, se debe hacer un estudio para ver si efectivamente habría un impacto.

Con la pandemia, la pobreza se ha disparado de manera diferenciada entre los ámbitos urbano y rural. ¿Qué debe hacer el Gobierno para atender este incremento de la pobreza en el ámbito urbano?

La forma de contribuir a la reducción de la pobreza en el ámbito urbano es a través de la generación de empleo. Es la única solución directa. Y aquí entramos a una discusión mayor: se genera empleo a través de intervención privada. Es importante analizar si el Gobierno promueve o no la inversión privada. Y vemos que el presidente Castillo ha dado mensajes que hacen perder la confiabilidad. Eso no ayuda en una estrategia de largo plazo para la salida permanente de la pobreza.

Antes de pasar al ámbito rural, usted en un artículo también hizo referencia a la asistencia alimentaria.

Algo que nos demuestra la pandemia es que no tenemos una red de protección de asistencia alimentaria que permita reaccionar de manera rápida. Los bonos son una alternativa, pero llegan una sola vez. El bono Yanapay salió en setiembre. De los 13,5 millones de soles, hasta diciembre se ha pagado solo un promedio de 8,5 millones. Y si en setiembre estos peruanos tenían hambre, ¿cómo llegaron a diciembre? Hay una red de aproximadamente 13.000 comedores populares y que puede ampliarse a las ollas comunes. Ya se ha considerado un incremento de presupuesto y eso es saludable. Hay que fortalecerlo. Porque con bonos no se atiende el hambre de manera sostenida.

¿Y qué debe hacer el Gobierno en el ámbito rural?

Se requiere de intervenciones en dos sentidos. En primer lugar, la pobreza en ámbito rural no solo está compuesta por lo monetario, sino que es multidimensional. La pandemia nos ha demostrado que solo el 34% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a los cinco servicios básicos: agua, saneamiento, electrificación, telefonía celular e internet. La situación es más crítica en el ámbito rural: solo el 5% de los hogares cuenta con esos cinco servicios. Por lo tanto, en el ámbito rural se requiere cerrar las brechas de estos cinco servicios básicos.

¿Y cuál es el segundo eje de intervención?

Adicionalmente, se debe promover las actividades productivas. Es necesario que las comunidades se asocien, se conviertan en una cooperativa y se vinculen al mercado local, provincial o nacional, y por qué no pensar en exportación. Pero eso no sale solamente de la voluntad de los productores, sino que el Estado debe garantizar asistencia técnica, acompañamiento y financiamiento.

¿La llamada segunda reforma agraria incorpora estos componentes?

De acuerdo a lo que hemos podido revisar, no los incorpora. Una estrategia para salir de la pobreza requiere de una intervención multisectorial, que incluya además a los ministerios de Producción, Comercio Exterior y Agricultura; y también intergubernamental.

Finalmente, otro sector muy vulnerable por la pandemia es la infancia. ¿Ve usted un trabajo estratégico en los ámbitos de educación y salud?

En educación, de momento no hay una señal clara de un retorno seguro y 100% presencial en este 2022. La evidencia en el mundo nos dice que el retorno de los chicos a la escuela no necesariamente incrementa el porcentaje de contagio. El Gobierno debe garantizar las mejores condiciones para el retorno a la presencialidad. Y la mirada debe ser incluyendo el rol de los padres, de cómo se van a reorganizar para llevar a los niños.

¿Y en salud?

Por motivo de la pandemia, se han cerrado los centros de salud en el 2020 y parte del 2021. Los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) han caído. Y la vacuna en la primera infancia ha caído en 15 puntos porcentuales en el 2020. Tenemos entonces generaciones ya de niños potencialmente anémicos y desnutridos, así como generaciones de niños sin vacuna. Esto tiene un enorme impacto en la salud de la primera infancia. Y tampoco vemos una estrategia.

¿Castillo debe asumir el liderazgo en todos estos temas?

Hay dos temas centrales. El liderazgo del presidente, comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que tiene. Y lo segundo es recomponer su gabinete, porque hay ministros que no dan la talla para avanzar en las reformas de mejora de calidad de servicio, que debe ser una apuesta de todo el Gobierno. El 2022 debe iniciar con el liderazgo del presidente, trazando claramente las prioridades.