Medina confirma que Serna acudirá a la Comisión de Educación el martes 11 de enero

El ministro de Educción, Rosendo Serna, ya tiene fecha para acudir a la Comisión de Educación del Congreso a informar acerca de los planes en su nueva gestión de cara al retorno a clases presenciales a nivel nacional. Así lo informó el presidente del mencionado grupo parlamentario de trabajo y congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, quien añadió otras inquietudes que le serán consultadas al titular del Minedu.

”(Hemos acordado) citarlo para el día martes 11 de enero, que tenemos sesión ordinaria en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con la finalidad de poder saber su hoja de ruta, su plan de trabajo de corto plazo y a mediano plazo, porque las clases presenciales empiezan el 1 y el 14 de marzo”, manifestó en diálogo con La República.

En este sentido, refirió que están interesados en conocer el diagnóstico que se maneja desde su cartera acerca de la infraestructura a nivel nacional, dado que ellos conocen que “estamos en un caos en las instituciones públicas”, por lo que necesitan saber qué acciones tomarán al respecto.

Otro tema a tratar con el ministro de Educación es el déficit de personal administrativo y docente, debido a que durante este tiempo de pandemia muchos de ellos han fallecido o se han jubilado.

“Pero el problema es que todo este personal ha sido contratado con la Ley 276 administrativa, y esa ley no les permite a los directores de las instituciones públicas poder contratar a otras personas, y hay un decreto supremo que salió del Ministerio de Educación. Por lo tanto, (queremos saber) cómo van a subsanar eso. Esa solución la tiene el Minedu”, mencionó.

Medina también manifestó que desean conocer las acciones que están previendo para contratar a más profesores, “porque hay muchos estudiantes que han migrado desde el sector privado al público”, sumado a que debido al distanciamiento social que debe existir en las aulas se debe tener más docentes.

Retorno a clases presenciales es urgente debido a la brecha tecnológica

En otro momento, el congresista de la bancada celeste sostuvo que está a favor del retorno a clases presenciales, pues cree que “no se han cerrado las brechas de la virtualidad” en varias partes del país debido a la situación económica y de acceso a internet.