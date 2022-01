Pugnas afectan a partidos como Acción Popular y Avanza País

Acción Popular y Avanza País llegan al 2022 con serias disputas, pugnas por el control del partido, dirigentes que no son reconocidos por sus bancadas, votaciones divididas y renuncias de sus figuras más visibles.

En el partido de la lampa, la ruptura es casi total. El vocero de la bancada, Elvis Vergara, sostuvo que no responden a ningún dirigente nacional y las decisiones que toman en el Hemiciclo son producto del consenso del grupo parlamentario.

Mesías Guevara es el rostro más visible, pero no es aceptado por Edmundo del Águila y Raúl Diez Canseco.

En diálogo con La República, Mesías Guevara sostuvo que el acciopopulismo sí participará en las elecciones del 2022.

“Invocamos la participación de la ONPE y del JNE, podemos estar divididos, pero los candidatos se elegirán sin injerencia de nadie, mediante el voto secreto y universal”, señaló.

De cara a las elecciones municipales y regionales, las pugnas se agudizan debido a que no hay una cabeza visible que ponga orden en la organización. Solo en Lima hay cuatro voceados: Luis Enrique Gálvez, Alberto Tejada, Edde Cuéllar y Carlomagno Chacón.

Mientras tanto, en Avanza País, el cuadro es más dramático aún. Después de ser cuestionado por los dirigentes con mayor antigüedad en este partido, Hernando de Soto renunció el 22 de diciembre.

Las diferencias se hicieron notorias tras el fallecimiento del fundador Pedro Cenas por Covid-19, lo que generó problemas de sucesión en el liderazgo, apuntó el mismo De Soto en su carta de renuncia.

También dijo que los dirigentes allí “están inmersos en una pugna por el control” del partido, por lo que no se puede pensar en una real elección de autoridades. Incluso a nivel parlamentario la bancada de Avanza País no se reunió con el presidente de la república. “Mientras Castillo no transparente sus reuniones clandestinas en Breña, ni responda al país sobre las acusaciones de corrupción de su desgobierno, Avanza País no participará de reuniones”, se limitó a excusarse la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, mientras lanzaba más críticas al Gobierno. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la fuerte crisis de su organización en este año electoral. ❖