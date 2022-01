Banco de la Nación bloqueó pagos al fabricante del avión Antonov de la PNP

El Ministerio del Interior recibió los US$ 64 millones del Ministerio de Economía para pagar la compra de un avión de transporte Antonov AN-178 destinado a la Policía Nacional, y así cumplir con el cronograma de pagos establecido en el contrato suscrito con el fabricante ucraniano Spetstechnoexport. El primer abono de US$ 19.2 millones debió efectuarse el 22 de abril de 2020, y el sexto y último, por US$ 3.2 millones, el 23 de noviembre de este año, una vez que la Policía aceptara la aeronave. Pero los ucranianos nunca recibieron un solo dólar.

Según fuentes de La República en el Ministerio del Interior, los funcionarios del Banco de la Nación (Germán Castro Rivera), del Mininter (Beatriz Carrión y Chamorro), y de la empresa Spetstechnoexport (Anastasia Korunova), el 22 de abril acordaron el desembolso de la primera y segunda cuota en una sola entrega por US$ 25.6 millones.

La directora de Tesorería del Ministerio del Interior, Beatriz Carrión, comunicó a Anastasia Korunova: ‘’(El dinero) será desembolsado el día de mañana 23 de abril (de 2020) (...), por un total de US$ 25′600,000′'.

PUEDES VER: Policía Nacional se queda sin avión Antonov por falta de pago

La misma funcionaria informó al subgerente internacional del Banco de la Nación, Germán Castro: ‘’Los documentos han sido remitidos por el Banco Corresponsal de Ucrania (el alemán DZ Bank AG) y Vendedor directamente a ustedes, a fin de cumplir con ambos desembolsos el día de mañana jueves 23 de abril de 2020′'.

Pero el dinero jamás llegó a la fábrica ucraniana a cargo de la construcción del avión Antonov AN-178 para la Policía Nacional.

Hasta ahora circulaba la versión de que el retraso en la entrega de la aeronave era responsabilidad exclusiva de los ucranianos, pero documentos obtenidos por La República demuestran que los pagos fueron bloqueados inexplicablemente por el mismo Banco de la Nación.

PUEDES VER: Pasan al retiro a coronel que desarticuló a Cuellos Blancos

Ahora sabemos que el mismo día en el que se debía hacer el pago, el 23 de abril de 2020, se produjo una sesión clave del directorio del Banco de la Nación. En la misma, debía aprobarse las garantías bancarias solicitadas por el DZ Bank AG, a favor del Ministerio del Interior como respaldo a los pagos por la compra del Antonov AN-178.

Sorpresivamente, según el acta de la sesión a la que tuvo acceso La República, ‘’el director José Chávez Cuentas solicitó que se pase a sesión reservada’'. ¿Una ‘’sesión reservada’' para una operación financiera pública?

Al final, por mayoría, se desaprobó el pedido del DZ Bank AG: 2 directores estaban a favor, mientras que se pronunciaron en contra 3, de esta manera: 1 de plano rechazó la solicitud del banco alemán; y 2 consideraron ‘’que las circunstancias para decidir en ese momento no estaban dadas’'.

A pedido. José Chávez Cuentas solicitó la ‘’sesión reservada’'. Foto: difusión

PUEDES VER: Mininter ofrece gran recompensa por ubicar al mayor del Ejército que dejó en estado vegetativo a abogado

Una de las opiniones que primaron para que el Banco de la Nación negara las garantías requeridas por el DZ Bank AG es que supuestamente esta entidad no era de primera categoría.

Sin embargo, según la misma acta de la sesión de directorio, la Oficialía de Cumplimiento, la Gerencia de Riesgos y la Gerencia opinaron a favor de que el Banco de la Nacional otorgase las garantías bancarias.

Este diario tuvo acceso al informe del gerente legal del Banco de la Nación, Juan Bustamante Gonzales, consignó que el DZ Bank AG ‘’se encuentra dentro del listado de Bancos de Primera Categoría emitido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)’’.

PUEDES VER: Alistan estrategia antiterrorista contra la delincuencia

La República solicitó al ahora presidente del Banco de la Nación, José Chávez Cuentas, su versión de por qué el directorio bloqueó el pago del avión Antonov AN-178, al negarse a otorgar las garantías bancarias solicitadas por el DZ Bank AG, a solicitud de la fábrica ucraniana Spetstechnoexport. Pero no recibimos respuesta.

Por esta decisión tomada en una ‘’sesión reservada’' se bloqueó el pago por el Antonov AN-178 para la Policía Nacional.

El informe legal

Varias instancias del Banco de la Nación aprobaron las garantías pedidas por el DZ Bank AG.