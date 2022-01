Comité Ejecutivo del APRA en Cajamarca: “Chota necesita agua potable, no un aeropuerto”

El Comité Ejecutivo Regional de Cajamarca del partido de Haya de la Torre se ha mostrado en contra del anuncio del presidente Pedro Castillo sobre la creación de un comité técnico para la construcción de un aeropuerto en Chota. Según mencionó la agrupación política en un comunicado, la población del lugar necesita que se priorice la implementación del servicio del agua potable para todo el día.

“ Chota necesita agua potable, no un aeropuerto”, se titula el mensaje en donde calificaron la propuesta del jefe de Estado como “una demagogia y una burda pretensión de usar un tema estridente pero sin sustento técnico, quizá para esconder potenciales coimas”.

En esa línea, afirmaron que en la provincia natal de Pedro Castillo las personas no cuentan con este servicio básico o que inclusive no llega durante todo el día, por lo cual exigieron que se priorice.

“Debemos hacer de conocimiento del país que en buena parte de la provincia de Chota no hay agua potable y en otra parte es racionada pocas horas durante el día. Esta debe ser la prioridad de un gobierno de verdad y no un elefante blanco que tendría poca utilidad. (…) Le exigimos a Pedro Castillo que no engañe al Perú y se ponga a solucionar los problemas que afligen a las mayorías nacionales y populares”, acotaron.

Castillo afirmó que objetivo de aeropuerto será “conectar a Chota con el resto del país”

El 29 de diciembre, durante la ceremonia por el 45 aniversario de las Rondas Campesinas de Cuyumalca, el mandatario dio a conocer que la edificación del terminal aéreo será necesaria para conectar esta provincia de Cajamarca con el resto del país.