ONPE: Uno de los motivos del acoso político a mujeres es el miedo a ser desplazados por ellas

Una investigación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aplicada a mujeres que tienen o han tenido una participación activa en política dentro de sus partidos reveló que existe acoso por parte de los hombres de la organización a la que pertenecen, y el principal motivo para que esto suceda es que se sienten amenazados por las capacidades de las féminas para lograr un cargo.

”Las participantes señalaron haber sufrido o conocido casos de acoso político dentro de la organización política. Ellas indicaron que el acoso podría suceder por el temor de los afiliados o directivos hombres a ser desplazados por las mujeres, por enojo porque ellas están en una mejor posición en la lista que ellos o porque buscan que abandonen sus candidaturas”, señala el estudio.

Asimismo, las encuestadas comentaron que las militantes que son más jóvenes son quienes están más expuestas al acoso debido a que tienen poca experiencia para defenderse en un ambiente de ese tipo.

No obstante, la violencia no solamente vendría de parte de los hombres, quienes, en algunos casos, ya ostentan cargos de poder, sino que es aún mayor entre mujeres

”Algunas participantes han enfatizado el acoso recibido de parte de otras mujeres candidatas dentro del mismo partido. Señalan que la competencia entre mujeres es tan o más hostil que la que se puede dar entre hombres. Entre las manifestaciones de hostilidad se mencionan la destrucción de banners, insultos e impedimentos para tener una mayor presencia dentro del partido”, informan.

Incremento de paridad no concreta mejoras

El estudio de la ONPE también dio a conocer que la aplicación de la paridad en los partidos políticos sí se ha llevado a cabo; sin embargo, esto no asegura que las mujeres dentro de la organización no sean machistas o que puedan participar en un nivel de toma de decisiones, entre otras cuestiones.