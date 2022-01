Karol Paredes: “El propio presidente Pedro Castillo se está vacando”

La congresista Karol Paredes de la bancada de Acción Popular mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, “se está vacando” debido a sus acciones durante el inicio de su período como jefe de Estado.

Asimismo, Paredes señaló que dentro de su agrupación política no existe la intención de promover una moción de vacancia en contra del mandatario.

“Nosotros en Acción Popular no tenemos en el imaginario la vacancia, tenemos retos grandes por delante, tenemos que ver cómo fortalecer la gobernabilidad, somos producto de la democracia y la institucionalidad, desde que servimos y damos las leyes, tenemos que cumplirlas. El propio Ejecutivo, el propio presidente se está vacando, los problemas como la reactivación económica no se resuelven y necesitamos confianza ”, dijo la parlamentaria durante una entrevista en RPP el último viernes.

Además, criticó a Castillo por considerar que no asume su rol como líder, a pesar de la incertidumbre económica del país.

“ El presidente no asume su rol, no lidera, él debería dirigir todas las acciones , miles de personas se están quedando sin empleo, se necesita platita, comer, y no se hace nada. Tenemos solo discurso y azuzamiento, se hacen conflictos y no se resuelven problemas como el de la inseguridad”, añadió.

López Aliaga sobre una nueva moción de vacancia: “Estamos trabajando en el diagnóstico”

Por otro lado, ellíder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió a la nueva moción de vacancia presidencial que estaría trabajando su agrupación política a través de su representación parlamentaria. A diferencia de la presentada por Patricia Chirinos, de Avanza País, esta nueva iniciativa estaría mejor fundamentada, explica el excandidato presidencial.