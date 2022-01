Los congresistas que han dado positivo por COVID-19 en las últimas semanas

En las últimas semanas, los casos de COVID-19 en el Congreso de la República han ido en aumento, razón por la que el Parlamento tuvo que reforzar sus medidas sanitarias. Una de ellas fue señalar que aquellos que no tengan la doble vacunación no podrán ingresar al Palacio Legislativo, por lo que deberán hacer sus labores de forma remota.

Además, indicaron que era obligatorio el uso de dos barbijos o un tapabocas KN-95 en todas las instalaciones del Parlamento. Por eso, exhortaron a “los congresistas, asesores y personal en general a no quitarse la mascarilla durante sus intervenciones”. Pero ¿quiénes han sido los legisladores que han dado positivo por coronavirus?

Sigrid Bazán

El Congreso decidió reforzar sus protocolos de seguridad luego de que la congresista Sigrid Bazán, de la bancada de Juntos por el Perú, revelara el 18 diciembre de 2021 que se había contagiado de COVID-19, y que estaba siguiendo todos los protocolos correspondientes.

PUEDES VER: Los escándalos más sonados que involucraron a Pedro Castillo en el 2021

“Quiero informar que acabo de dar positivo para COVID-19. Inmediatamente, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, ya empecé una estricta cuarentena. Asimismo, se están realizando las acciones correspondientes luego de identificado el cerco epidemiológico”, expresó Bazán en su cuenta de Twitter. También agradeció al personal médico del Parlamento.

Días después, en entrevista con TV Perú, la legisladora, quien tiene las dosis contra el coronavirus, aseguró que se encontraba bien pero había que “agradecerle a la vacuna que también está cumpliendo con su tarea”. El 30 de diciembre, finalmente, informó que ya había superado la enfermedad.

Sigrid Bazán. Foto: Congreso

Guillermo Bermejo

Días después del contagio de Bazán, el congresista no agrupado Guillermo Bermejo informó el 22 de diciembre del año pasado que también se había enfermado de COVID-19.

“Acabo de dar positivo a la covid. Estaré aislado 14 días. Mil disculpas con quienes teníamos agenda de trabajo. Ya saldremos de esta y volveremos a la batalla”, manifestó Bermejo en sus redes sociales.

Guillermo Bermejo. Foto: difusión

Gladys Echaíz

El 27 de diciembre del 2021, RPP indicó que la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) Gladys Echaíz, quien es presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, había dado positivo en una prueba de COVID-19.

Además, la radio local informó que el asesor principal de la Comisión de Justicia, Hugo Badajoz, y el asesor de comunicaciones, Raúl Sánchez, se habían infectado con el nuevo coronavirus. De acuerdo a las fuentes del medio, todos ellos se encontraban estables de salud y aislados.

PUEDES VER: El reto del Gobierno de mantener la calma en Las Bambas

Gladys Echaíz. Foto: Congreso

Héctor Acuña

Pero Echaíz no es la única congresista de Alianza para el Progreso que se ha contagiado con el virus. Lo mismo le ha ocurrido a su colega de bancada Héctor Acuña, hermano del excandidato a la presidencia César Acuña.

“Quiero informar que he dado positivo a la COVID-19, por lo que me mantengo en aislamiento y siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios. Gracias a Dios, con síntomas leves. No bajemos la guardia, recuerden que la vacuna salva vidas”, escribió en un tuit el 27 de diciembre.

Héctor Acuña. Foto: Congreso

Alejandro Soto

Un tercer congresista de Alianza para el Progreso que se ha contagiado con el virus ha sido Alejandro Soto, quien informó que está siguiendo todos los protocolos y agradeció que ya tenga las dos dosis completas de la vacunación.

PUEDES VER: Banco de la Nación bloqueó pagos al fabricante del avión Antonov de la PNP

“Quiero informar que acabo de dar positivo para COVID-19. De manera inmediata he iniciado cuarentena y estoy siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios. Gracias a Dios cuento con las dosis completas de las vacunas, esperando a que esto pase pronto”, indicó el 30 de diciembre del año pasado.

Alejandro Soto. Foto: Congreso

Alejandro Cavero

El más reciente caso de algún congresista que se ha infectado con coronavirus ha sido el de Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País. El legislador ha manifestado que tiene síntomas leves y ha destacado la inmunización.

“Amigos, quiero informarles que he dado positivo a COVID-19 y me encuentro en cuarentena desde que me hice la prueba. Felizmente, mis síntomas son bastante leves. Vacunémonos todos porque salva vidas”, publicó en su cuenta de Twitter este 1 de enero de 2022.