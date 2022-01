Alejandro Cavero confirma que dio positivo a COVID-19

El congresista Alejandro Cavero de Avanza País confirmó que dio positivo al contagio de coronavirus (COVID-19) tras realizarse una prueba de laboratorio por lo que, según informó, se mantendrá aislado en su domicilio.

Además, a través de sus redes sociales, Cavero exhortó a la población a vacunarse contra la enfermedad, ya que considera que este método de prevención es una forma de “salvar vidas”.

“Amigos, quiero informarles que he dado positivo a COVID-19 y me encuentro en cuarentena desde que me hice la prueba . Felizmente, mis síntomas son bastante leves. Vacunémonos todos porque salva vidas”, escribió Cavero, en su cuenta oficial de Twitter, este sábado 1 de enero.

Alejandro Cavero informa que dio positivo a la COVID-19. Foto: captura/Twitter

En las últimas semanas, diversos legisladores se contagiaron de COVID-19: Alejandro Soto, Gladys Echaíz y Héctor Acuña, son los tres congresistas del grupo Alianza para el Progreso (APP).

Por otra parte, la parlamentaria Sigrid Bazán de Juntos por el Perú (JPP) anunció que, tras cumplir dos semanas de cuarentena por contagiarse de COVID-19, recibió el alta médica correspondiente para retornar a sus labores congresales. Bazán compartió por, medio de sus redes sociales, el resultado de la prueba PCR donde figura que dio negativo y que dejó atrás la enfermedad.

“Habiendo cumplido con la cuarentena indicada y tras dar negativo en mi prueba PCR, finalmente estoy de alta , ¡lista para reincorporarme al trabajo! Gracias a todos por su apoyo y buenos deseos. ¡A seguir cuidándonos!”, escribió.

Guillermo Bermejo es otro de los congresistas que dio positivo al coronavirus. El parlamentario comunicó, el pasado 22 de diciembre, que estará dos semanas en cuarentena luego de que detectara el contagio de la enfermedad.