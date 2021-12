López Aliaga sobre Jorge Muñoz: “No veo una obra por la que pueda pasar a la historia”

El excandidato presidencial y actual líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que tenía “muchas expectativas de Jorge Muñoz” cuando asumió la alcaldía de Lima, pero tras años de gestión considera que es poco lo que puede rescatarse del trabajo del actual burgomaestre. Considera que no hay obras que hagan que los limeños lo recuerden en un futuro.

“Yo no veo una obra por la cual Jorge pueda pasar a la historia. No hay una gran obra que diga que esto marca la diferencia entre antes de Jorge Muñoz y después de Jorge Muñoz. (….) A mí me ha defraudado bastante, yo tenía mucha expectativa en él, pero se ha visto cercado por la corrupción. No tomó las decisiones que debió tomar”, declaró a RPP.

En esta línea, López Aliaga consideró que hay una gran deuda con las grandes obras de infraestructura para la capital: “Las grandes obras tipo la Ramiro Prialé, la continuación zanjón, la continuación del Metropolitano hacia la Panamericana Sur son temas que se han quedado en el aire y todo por temas de corrupción”, agregó.

López Aliaga buscará la alcaldía de Lima

El último jueves, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga presentó una alianza con otros partidos denominada Convergencia Democrática, con miras a las elecciones regionales y municipales de 2022. Esta coalición política está conformada por Renovación Popular, Perú Patria Segura y Perú Nación.

Estas agrupaciones buscar formar un frente de cara a las próximas elecciones, la cual estaría encabezada por Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo, quien iría como candidato a teniente alcalde y se ocuparía especialmente en el tema de seguridad.