Policía Nacional se queda sin avión Antonov por falta de pago

La fábrica estatal ucraniana de aviones Antonov comunicó a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior la paralización de la construcción de la aeronave AN-178 por el incumplimiento de los pagos acordados según el contrato suscrito el 23 de octubre del 2019.

La aeronave adquirida por US$ 64 millones como parte del plan de repotenciación de la flota aérea de transporte de la Policía Nacional debió entregarla la fábrica estatal ucraniana Spetstechnoexport el 23 de octubre de este año.

Sin embargo, la parte peruana no abonó los montos estipulados por contrato hasta por US$ 48 millones, por lo que Spetstechnoexport comunicó al Ministerio del Interior que sin los fondos acordados era imposible completar la producción del Antonov AN-178, de acuerdo con fuentes de La República con conocimiento directo del caso.

Precisamente, poco antes de la fecha de la entrega de la aeronave, una misión de la Dirección de la Aviación Policial (Diravpol), compuesta por el comandante PNP Roberto Ramos Siesniegues y el suboficial superior José Moriano Miranda, hizo una inspección del Antonov AN-178 en la misma fábrica de Kiev, Ucrania, y al centro de producción de motores Motor sich JSC, entre el 11 y 12 de octubre de este año.

El 20 de octubre, los comisionados Roberto Ramos y José Moriano elevaron a sus superiores un informe técnico en el que se reportó el avance en la construcción del avión de transporte para la flota policial, pero que había un significativo retraso porque la fábrica Spetstechnoexport no había recibido los abonos comprometidos por el Estado peruano para el financiamiento de la adquisición de los componentes extranjeros que requiere la máquina. Por esta razón, los efectivos policiales constataron un avance de solo 30%.

“La fábrica Antonov estaría con un promedio de 65% de avance estructural, pero para efectos de porcentaje de fabricación total, se puede promediar en un 30″, señala el informe de los comisionados, documento al que tuvo acceso La República.

En Kiev. El comandante PNP Roberto Ramos con el Antonov que construyen los ucranianos. Foto: difusión

“No es posible incrementar porcentajes (de avances) por la falta de abastecimiento de componentes de sistemas de aviación”, señalaron el comandante Roberto Ramos y el suboficial superior José Moriano.

“La delegación PNP en todo momento (...) hizo conocer a los directorios (ucranianos) que la presencia de la Policía Nacional obedecía a un tema netamente técnico, por lo que se evitó en todo momento tratar asuntos de carácter económico”, remataron su informe los enviados especiales de la PNP: “Sin embargo, se pudo notar la voluntad de poder concretar la fabricación del avión AN-178 y que el problema era la falta de presupuesto para el mismo”.

El Gobierno peruano debió efectuar el primer desembolso de US$ 19 millones 200 mil el 19 de abril del 2020. Hasta el 30 de setiembre de este año, debió completarse la cuarta cuota por un total de US$ 48 millones. Empero, la fábrica Spetstechnoexport no recibió un centavo de la parte peruana, por lo que los ucranianos avanzaron la construcción del Antonov AN-178 con sus propios fondos, de acuerdo con fuentes de este diario que conocen en detalle el caso.

El 11 de noviembre de este año, la Contraloría emitió un informe sobre la compra del Antonov AN-178, en el que menciona el informe del director de la Aviación Policial, general PNP Augusto García Rosell, sobre el retraso en la entrega del avión. “Aunque Antonov fabrica la estructura de la aeronave y complementa el ensamblaje con sistemas adquiridos de otros fabricantes, con la consecuente dependencia económica para las adquisiciones señaladas, si no adquiere los componentes de sistemas no hay opción alguna de continuar con la fabricación”, reportó el jefe policial.

No obstante, la Contraloría concluyó que existe responsabilidad de la fábrica ucraniana Spetstechnoexport por no entregar el Antonov AN-178 en la fecha acordada por contrato. No menciona que al menos desde abril del 2020, la parte ucraniana ha remitido cerca de 90 cartas a diversas entidades relacionadas con la compra de la aeronave recordándoles los pagos pendientes.

No se menciona que el Banco de la Nación se ha negado a otorgar al Ministerio del Interior la garantía necesaria para abonar a la fábrica ucraniana. Pero esa es otra historia que merece ser relatada.

Contrato es de gobierno a gobierno

El avión de transporte Antonov AN-178 fue seleccionado en un concurso público internacional, en el que obtuvo 80 puntos. El contrato fue de gobierno a gobierno.

En segundo lugar quedó el italiano Spartan C-27J, con 66 puntos. Y el tercer lugar le correspondió al español Casa C-295, con 59 puntos.

La parte ucraniana ha planteado al Gobierno del Perú un acuerdo amistoso, antes de proceder a una acción contenciosa, que le resultaría muy costosa a nuestro país por los comprobados abonos impagos.

Desde 1977, los Antonov AN-26 prestan servicio en el país, y el modelo AN-178 es el más moderno.