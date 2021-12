Isabel Cortez tras incendio en Mesa Redonda: “Jorge Muñoz se niega a contestar”

La congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez cuestionó la actitud del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, tras incomodarse y mostrar una actitud esquiva hacia la prensa al ser consultado sobre el trabajo de fiscalización realizado por la Municipalidad de Lima en Mesa Redonda, zona donde se registró un incendio el último jueves. Consideró que si la autoridad edil no responde ahora, deberá hacerlo ante el Congreso.

“Jorge Muñoz se niega a contestar qué se hizo desde el 2017 que se tenía información sobre la ilegalidad de la galería y se había clausurado. Alcalde acostumbrado a solo responder preguntas cómodas de la prensa ahora se molesta. Pero al Congreso no podrá evitar responderle”, escribió vía Twitter.

Por la noche, Jorge Muñoz llegó hasta Mesa Redonda e informó que la galería donde se produjo el incendio no contaba con la autorización para funcionar como almacén. A pesar de ello, este local siguió operando. Ante ello, fue consultado por los periodistas sobre el trabajo que había realizado en el lugar la Municipalidad de Lima a nivel de fiscalización.

Isabel Cortez advierte que Jorge Muñoz debe aclarar lo ocurrido en el incendio de Mesa Redonda, de lo contrarío tendría que hacerlo ante el Congreso. Foto: Captura de Twitter

Incendio en Mesa Redonda

Este último jueves por la noche, se registró un incendio en una galería que almacenaba plásticos en Mesa Redonda, en el Centro de Lima. El fuego se produjo específicamente en el cuarto piso del inmueble ubicado en el cruce del jirón Puno con el jirón Andahuaylas. Hasta al lugar llegaron más de 40 unidades de la Compañía del Cuerpo General de Bomberos para apagar el siniestro de grandes proporciones. Durante la mañana del viernes se informó que el fuego se había reavivado.