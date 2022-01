Bellido: Acuerdos no están en función del tiempo, sino de los compromisos en Chumbivilcas y Las Bambas

Guido Bellido fue uno de los congresistas que participó en el diálogo que sostuvo la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por Mirtha Vásquez, con los miembros de las comunidades de Chumbivilcas y representantes de MMG Las Bambas, en el marco de las paralizaciones del Corredor Minero Sur, a fin de encontrar soluciones que beneficien a los pobladores de la zona.

Bellido —en declaraciones para La República— indicó que, los once acuerdos firmados por la primera ministra con el gerente de operaciones de MMG, Edgardo Orderique, y Wilber Fuentes, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, ”no están en función al tiempo, sino a que se cumplan los compromisos”.

”Todos los puntos están firmados. No hay ningún otro compromiso que no se registre en el acta”, expuso Bellido tras ser consultado por este medio sobre si había más acuerdo entre el Gobierno y los representes de la comunidades.

“Nosotros hemos dialogados, debatido y discutido con los representantes de Chumbivilcas y Las Bambas, y hemos consensuado a través de esa acta. Nosotros estamos impulsando el diálogo para que se solucionen los temas en el corredor minero. Vamos hacer el seguimiento correspondiente para que todos los acuerdos se cumplan”, añadió Bellido Ugarte a La República.

El parlamentario oficialista descartó que el Gobierno que preside Pedro Castillo incumpla los puntos establecidos con los representantes mineros en la región de Cusco. De esta manera, calificó las demandas como totalmente “factibles”.

”Yo no creo que el Gobierno falle. ¿Por qué tendría que fallar? Son demandas totalmente factibles. No tendría por qué fallar”, expuso Guido Bellido, quien, además, indicó que su presencia en la mesa de diálogo obedece a que fue invitado por Wilber Fuentes, secretario del frente de defensa de Chumbivilcas. “Él me invitó a mí y a los cinco congresistas. Nosotros estamos comprometidos para solucionar la problemática del corredor minero”, declaró.

Los acuerdos

Finalizada la reunión sostenida entre la Presidencia del Consejo de Ministros, representantes de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) y de la minera MMG Las Bambas, se establecieron 11 acuerdos, que fueron respaldados por el Gobierno.

El Ejecutivo ratifica el presupuesto para el saneamiento físico legal de la vía (el corredor) para luego continuar con el asfaltado y mantenimiento. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece la posibilidad de involucrar a las comunidades del corredor de Chumbivilcas en los mantenimientos de la vía. En esa línea, se capacitará a los pobladores para que formen microempresas. La empresa MMG Las Bambas se compromete a dar mantenimiento a la vía que corresponde a Chumbivilcas, mediante un consorcio integrado por empresas locales. El Ministerio de Ambiente (Minam) hará un seguimiento y comunicará el proceso de modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Las Bambas se compromete a considerar a las comunidades de esta provincia en el Área de Interés Social y Ambiental. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) retomará las conversaciones para la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de Las Bambas. El Ministerio de Justicia (Minjus) ratifica su compromiso de brindar acompañamiento a los pobladores denunciados en este conflicto social. La PCM y el Minjus coordinarán de qué manera el Ministerio del Interior no realice denuncias preventivas contra los dirigentes de Chumbivilcas. El Minem atenderá el pedido de electrificación rural. En la próxima reunión se presentará una propuesta de Área de Tratamiento Especial. Las partes involucradas retomarán las reuniones el 18 de enero (donde estarán el MTC y el Minjus) y el 19 de enero (donde estarán el Minam y el Minem). Las comunidades campesinas se comprometen a continuar dialogando en un clima de paz y tranquilidad social sin medidas de fuerza.

Acuerdos de comunidades Las Bambas y Chumbivilcas con la PCM. Foto: La República.