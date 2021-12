Paredes sobre Silva: “Ni la derecha ni la izquierda quiere tocar a este ministro, ¿cuándo lo van a hacer?”

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) cuestionó la manera en la cual el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, está dirigiendo la mencionada cartera, respecto al aparente aval a la informalidad de los taxis colectivos. Más aún, criticó que los parlamentarios no quieran firmar la moción de censura que redactó en contra de Silva, y pidió consecuencia en el proceder de sus colegas.

“ Ni la derecha ni la izquierda quiere tocar a este ministro. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿cuando haya un muerto? Yo solo he podido conseguir siete firmas para la censura a este ministro, las demás no quieren tocar al ministro, ¿qué les ha dado para que sea intocable?”, declaró a Exitosa.

En esa línea, se indignó por la habilitación en la plataforma del MTC de un padrón en el que los colectiveros se pueden inscribir y realizar el transporte de personas ‘de manera formal’ , ya que según informó, ella se ha inscrito sin ningún requisito que avale la formalidad del procedimiento.

“Hay decir que estamos ante algo muy grave. Yo me he inscrito, me he inscrito en el padrón como colectivero. Hago la ruta de circunvalación y llego a Huancayo. Me he inscrito y me podría parar en circunvalación y digo que estoy en el padrón para operar, en este tipo de informalidad estamos viviendo. ¿Qué burla es esta? ¿Qué payasada es esta?”, aseveró.

PUEDES VER: Congreso 2021: ¿cuántos y quiénes fueron los congresistas que renunciaron a su bancada?

Como se informó, basándose en la Ley 31096, el MTC ha autorizado el empadronamiento de taxis colectivos para lograr la formalización del transporte terrestre de pasajeros en taxi colectivo en todo el país. Esto excluye a Lima y Callao.

Paredes considera que en el Congreso “no hay oposición” en el sector transporte

“Hay un doble rasero en la oposición, en la supuesta oposición al Gobierno. En sector transporte, no hay oposición al Gobierno, se han echado todos a la informalidad. (…) He mandado un oficio (a los congresistas) y ahora estoy preparando un reiterativo a ver si el niño Jesús les ha hecho reflexionar”, declaró Paredes en diálogo con La República.