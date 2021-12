“Mi relación con Bruno Pacheco es de amistad y política, no hay nada más”

- ¿A quién iba a visitar usted a Palacio? Usted registra nueve ingresos.

Yo soy política, empresaria y especialista en gestión pública. Había una amistad en campaña (con Bruno Pacheco), justamente para hacer una agenda. La intención era apoyar a los sectores vulnerables por medio del señor Bruno, a ver si se podría hacer programas que ayuden a las personas que realmente necesitan. Había un caso de las madres de las ollas comunes que recién se estaban organizando y que le hablaban al profe (Castillo) y a mí.

- ¿Usted fue la intermediaria?

No tanto intermediaria. Yo soy política y había mucha gente de Villa María del Triunfo (VMT) que había acompañado en la campaña como dirigentes sociales. Yo tenía un local en VMT y ahí bajaron las madres a escuchar al señor Pacheco, luego él trasladaba a los ministros las quejas como secretario (presidencial) o qué escuchaba, pero no se podía avanzar mucho porque no necesariamente me atendía.

- ¿Usted iba sola o acompañada a Palacio?

Yo iba sola, pero a veces uno coincidía con otras personas ahí en Palacio.

- ¿Quiénes?

No recuerdo nombres.

- ¿Cuál es el vínculo que tiene con el Pacheco?

Nuestra relación es de amistad y política, esa es la relación con él desde la campaña de la segunda vuelta.

- ¿Podría precisar la fecha?

Las últimas semanas de la segunda vuelta.

- ¿Entonces lo ha conocido este año?

Sí, hace poco lo he conocido.

- ¿Cuál es su vínculo con el presidente Pedro Castillo?

Lo conozco como lo conoce el Perú, solo he podido hablar brevemente en campaña.

- ¿No se ha reunido con él desde que asumió la presidencia?

No.

- ¿Tiene algún vínculo con la señora Karelim López?

En alguna oportunidad hemos coincidido, pero no tenemos amistad. No he compartido trabajo con ella ni negocios.

- ¿Podría precisar en qué momento coincidieron?

En Palacio.

- ¿Ha entablado conversación con ella o solo la conoce de vista?

La conozco de vista. He observado todo lo que está pasando. Como mujer me solidarizo porque nadie tiene derecho a meterse con la vida privada, así como me hacen ahora a mí. Por eso me solidarizo por los adjetivos que le han puesto a la señora (Karelim). Somos víctimas para que logren la vacancia. No por tener una amistad con Pacheco te hace conocedor de su corta gestión del señor. Quiero deslindar, no conocemos nada.

- ¿Y tiene amistad con el señor Zamir Villaverde?

No es mi amigo, sé que es un empresario.

- ¿Y el señor Vladimir Meza?

No hemos compartido nada. Hemos coincidido en Palacio.

- ¿Usted intentó presionar a la Sunat, por intermedio de Bruno Pacheco, para que la entidad le conceda beneficios al Grupo Deltron?

Tomé conocimiento de un reportaje de Panorama, donde vi imágenes editadas, chats que no concuerdan con fechas, que no terminan los mensajes. Y, sobre eso, me apena que la prensa no haga un buen trabajo de investigación. Me he visto inmersa en un escándalo.

- ¿Qué tipo de participación tuvo usted?

Yo soy la primera en que se esclarezca este tema, por eso me presenté en la oficina del fiscal (Marco) Huamán (Muñoz). Yo soy abogada, no se configura el delito que quieren denunciar. ¿Cuál es el afán de protagonismo del señor (Luis) Vera (Castillo, jefe de la Sunat) para llevar unos chats a un medio como Lima Gris? Este señor no debe estar un día más en la entidad. ¿Por qué no fue a la Procuradoría o a la Contraloría?

- ¿No le escribió al señor Pacheco para que interceda por el Grupo Deltron ante Sunat?

No, en ningún momento.

- ¿Descarta que esos chats sean verdaderos?

Yo nunca le he enviado un chat al señor Vera. Nunca lo he presionado. ¿Cómo puede reconocer unos chats a partir de unas fotocopias? No han hecho un buen trabajo de investigación. Los chats están ensuciados, incluso han puesto el logo de Lima Gris.

- ¿Usted tiene algún vínculo con el Grupo Deltron?

A los directivos no los conozco. También la prensa ha sacado cosas inexactas. Si uno coincide con empresarios en una sala (de espera), no se pueden agarrar esas imágenes para vincular a las personas.

- Willax publicó un reportaje que la vincula sentimentalmente con Bruno Pacheco. ¿Existe ese vínculo?

Con respecto a esa bajeza, con imágenes sacadas de contexto, primero debo decir que yo tengo un hogar y en las imágenes se ve a mis familiares. No tienen por qué meterse con mi familia. Yo no tengo una relación sentimental con el señor Bruno Pacheco Castillo, como se afirma en lo medios.

- Entonces, ¿cómo explica las imágenes?

La prensa sensacionalista está armando una historia con recortes. Yo he tenido una relación de convivencia larga, pero no me he casado. En estos momentos mi estado civil es soltera. Por eso, no puede venir ningún periodista a denigrarme. Voy a interponer denuncia a las personas involucradas.