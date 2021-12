Morán Otiniano: “El Apra me ha elegido para desinfectar la casa”

El Partido Aprista Peruano (PAP) en La Libertad conformó un comando de acción encabezado por Julio Morán Otiniano, a quien apoya, entre otros, el excandidato a la alcaldía de Trujillo, Carlos Santa María Mecq. En el local central del partido, Morán acusó a las anteriores gestiones de no impulsar verdaderamente la reinscripción de la agrupación política.

“Solo me han hablado de 2.911 firmas en La Libertad y eso está muy mal. Yo he encontrado en la oficina de secretaría general más de 8.000 cédulas, lo cual significa que en anteriores gestiones no ha habido voluntad para reinscribir. Por eso el Apra ha hecho un corte y me ha elegido para limpiar y desinfectar la casa”, enfatizó ante los periodistas.

El PAP cuenta con nueva dirigencia regional en La Libertad. Foto: La República

Morán, quien fuera excandidato al Gobierno regional de La Libertad, reiteró que limpiarán y desinfectarán el partido a través de una reorganización en todo nivel. “Porque queremos apristas de antes, consecuentes, gente de línea y queremos que todos estén orgullosos de que ya en este local se respira aprismo, se respira fraternidad y se respira hermandad”, aseveró.

El nuevo jefe del comando de acción explicó que hace tres días fue designado en el cargo de secretario general, luego de que el 21 de diciembre en el local central partidario en Trujillo se llevara a cabo una asamblea donde tras siete horas de debate se le eligió.

Por su parte, el subrogado secretario regional aprista, Yuri Rosales Rodríguez, calificó la designación de Morán como ilegal y arbitraria por cuanto no se han respetado los estatutos del partido.

“Él ha sido elegido en una asamblea con gente que no ha sido aprista. Justamente, el 5 de enero de 2022 el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Lima verá lo acontecido en Trujillo y dará su parecer. Lo más grave es que en esa asamblea no ha habido ni quórum. Si él (Morán) dice que quiere reinscribir el partido, le reto a que diga cuántas fichas ha entregado”, acotó Yuri Rosales.