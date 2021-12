Majes Siguas II: Gobernadora de Arequipa insta a Consejo Regional a tomar decisión sobre adenda 13

Este 30 de diciembre se cumplió el plazo que brindó la concesionaria Cobra para recibir una respuesta respecto a la firma de la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II.

La decisión estaba en manos de los miembros del Consejo Regional de Arequipa, quienes el último miércoles 29, por falta de quórum, no llegaron a ningún dictamen.

La gobernadora encargada del Gobierno Regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, en declaraciones a la prensa, sostuvo que envió un documento a cada consejero regional con información sobre la Adenda 13. En el mismo, los exhortó a reunirse la próxima semana. “Si el consejo regional quiere apoyar y ver el desarrollo de Arequipa tiene que tomar una decisión inmediata” señaló.

De igual manera, trató de explicar las razones por las que los consejeros no lograron llegar a un acuerdo. “Según lo que me han comentado (los consejeros) es que no tenían ningún documento o expediente (...) ni la comisión especial ni el presidente (Ysrael Zúñiga) lo enviaron”.

Gutiérrez también pidió a la concesionaria la predisposición para esperar un poco más de tiempo, debido a que la región fue azotada por diversos problemas entre ellos la captura de Cáceres Llica, la muerte de Walter Gutiérrez, la falta de consejeros, entre otros. “Yo les pido que esperemos una semana, tengo confianza que el consejo se reunirá”.

Respecto al cambio de funcionarios en su gestión, precisó que en enero difundirá la plancha que la acompañará durante este último año.