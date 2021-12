Edmundo del Águila y Mesías Guevara enfrentados por el liderazgo de Acción Popular

La agrupación política Acción Popular informó a través de sus redes sociales que Mesías Guevara no representa a la organización debido a que Edmundo Del Águila Morote es el secretario general. Mediante una publicación en Twitter se dirigieron al presidente Pedro Castillo, quien recibió a Guevara en Palacio de Gobierno junto a otros líderes políticos como parte de una ronda de diálogos.

“Presidente Pedro Castillo, aclaramos que el señor Mesías Guevara no representa a Acción Popular como partido. Hay un secretario general, que es Edmundo Del Águila Morote ”, se lee en su mensaje.

Acción Popular se pronunció a través de sus redes sociales. Foto: Twitter.

La publicación de Acción Popular fue respaldada por Edmundo Del Águila Morote, quien también le comunicó al mandatario Pedro Castillo que la reunión sostenida con Mesías Guevara fue a título personal y no compromete al partido con sus acuerdos.

“En mi condición de secretario general de Acción Popular aclaro que la asistencia de Mesías Guevara en la reunión sostenida el 29 de diciembre con el presidente Castillo fue a título personal y no compromete a AP con sus acuerdos” , escribió en su cuenta de Twitter.

Edmundo Del Aguila Morote se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Mesías Guevara utilizó la misma red social para indicar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no reconoce a Del Águila como secretario general de Acción Popular tras haber ganado las elecciones internas de la organización.

Precisó, además, que la cita con el mandatario Pedro Castillo no fue para “negociar”.

“En mi calidad de presidente de Acción Popular aclaro que Edmundo Del Águila no está reconocido e inscrito por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto, no representa al partido. La reunión convocada por el presidente Pedro Castillo no ha sido para tomar acuerdos, menos para negociar”, indicó en su cuenta de Twitter.

Mesías Guevara respondió a la publicación de Edmundo del Águila

Pedro Castillo se reunió con líderes políticos

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió el último miércoles 29 de diciembre con el bloque magisterial de la bancada de Perú Libre y con los representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, según lo establecido en la agenda presidencial. Ambas citas ocurrieron a las 5 de la tarde y 7 de la noche, respectivamente.

Los representantes de las organizaciones políticas salieron de Palacio de Gobierno sin brindar declaraciones.