Podemos Perú apunta a dejar al Poder Ejecutivo con manos atadas

En los momentos previos a la celebración de la Navidad, la bancada de Podemos Perú presentó dos proyectos de ley que limitan el accionar del Ejecutivo e inclinan la balanza a favor del Congreso. Las iniciativas son de autoría del congresista José Elías Ávalos y cuentan con las firmas de José Luna Gálvez, dueño del partido, y Enrique Wong, también segundo vicepresidente del Congreso.

La primera propuesta busca modificar el artículo 7 del Código Procesal Constitucional. El objetivo es incluir un párrafo que señale que los procesos constitucionales impulsados por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) no procedan en caso estos vayan contra las funciones de control y fiscalización del Parlamento, entre ellos la vacancia presidencial.

En su sustentación, el proyecto menciona como antecedente la demanda competencial que presentó el Ejecutivo ante el TC luego de la vacancia de Martín Vizcarra. También usa de ejemplo la acción de amparo presentada por el exministro de Defensa Walter Ayala frente al proceso para destituir al presidente Pedro Castillo.

La iniciativa asume que la vacancia es parte del control político del Congreso y que modificar el Código Procesal Constitucional permitirá que las funciones de los congresistas no se vean “contrarrestadas por procesos constitucionales que únicamente son atentatorios”. “Se está limitando innecesariamente la posibilidad de ejercer el derecho de acción en procesos legítimos”, lamenta la exministra de Justicia Ana Neyra.

La abogada también cuestiona los antecedentes que usa de argumento el proyecto: “Incluso, en el caso del competencial, fue por una defensa del interés público, no de intereses personales y, en el segundo caso, es un amparo que se hizo por derechos fundamentales. No fue presentado por el Ejecutivo, sino por un tercero”, precisó.

Le restan facultades

La otra propuesta legislativa es una reforma constitucional que pretende que el Congreso tenga la potestad de ratificar la elección de ministros de Estado, embajadores, así como los ascensos que se realicen en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La Constitución contempla que el presidente tiene la potestad de elegir a su gabinete y ministros. En caso al Congreso no le agraden los nombramientos, puede rechazar el voto de confianza o promover censuras. Sin embargo, la iniciativa de Podemos añade otro mecanismo.

Con dicha contrarreforma, cada vez que el presidente cambie a un ministro, tal decisión deberá ser revisada por el Parlamento, cuando, como precisa Neyra, actualmente esto es una prerrogativa del mandatario.

Los dos proyectos presentados por Podemos se encuentran en la Comisión de Constitución del Legislativo, y están a punto de debatirse. En ese grupo de trabajo, que preside la fujimorista Patricia Juárez, se vienen cocinando las reformas que dejan con menos atribuciones al Ejecutivo.

Wong: Las debatiremos por insistencia

El congresista Enrique Wong negó que el primer proyecto le quite el derecho al Ejecutivo de recurrir al TC ante alguna vacancia, pero no precisó por qué. Respecto a la propuesta para que el Congreso ratifique la designación de ministros, embajadores y ascensos militares, dijo que se busca que no se elija a personas cuestionadas, pero para eso el Congreso puede aplicar la censura o negar el voto de confianza. “El presidente la pueda observar y nosotros debatiremos la insistencia”, refirió.

Lo que buscan modificar

Este primer proyecto modifica las razones por las que no son procedentes los procesos constitucionales.

Esta segunda iniciativa le otorga más poder al Congreso para encargarse de ratificar a los ministros y embajadores.

Proyectos por la coyuntura

Pedro Grández, constitucionalista

En general, ambos proyectos son reactivos a la coyuntura de enfrentamiento político intentando blindar el poder del Parlamento frente a eventuales excesos.

La iniciativa en concreto que intenta la inmunidad del poder parlamentario desconoce por completo el modelo constitucional de Derecho, modelo en el que, nos guste o no, los jueces tienen el poder de control a todos los poderes del Estado.

Hay que recordar que un proyecto parecido se intentó hace un tiempo para sostener que el JNE no tiene controles respecto de sus decisiones. También el Legislativo modificó el Código Procesal Constitucional, pero el TC declaró inconstitucional esa reforma.

Promover reformas constitucionales para hacer frente a la coyuntura es contraproducente, y muestra que hay un debate de fondo: la gran reforma del régimen político que debe hacerse a la Constitución actual.