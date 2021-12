Congreso 2021: ¿cuántos y quiénes fueron los parlamentarios que renunciaron a su bancada?

La conformación de las bancadas tal y como ingresaron tras las Elecciones Generales 2021, no terminarán el año de la misma manera. En estos siete meses, se han registrado renuncias a los grupos parlamentarios, incorporaciones a bancadas y también no agrupados. Por el momento, no existe una consolidación que permita adelantar opinión sobre la permanencia de los legisladores con los equipos políticos que ganaron una curul .

En este sentido, la primera dimisión se registró el 9 de agosto del presente año, cuando los congresistas Norma Yarrow, Diego Bazán y María Córdova anunciaron su alejamiento de la bancada de Renovación Popular a través de una carta dirigida al vocero, Jorge Montoya.

En ella, indicaron que su renuncia se debía a “motivos de conciencia, defensa de mis principios democráticos” y “la necesidad de anteponer los intereses del Perú en la actual crisis política por la que atraviesa el país”.

Además, Yarrow especificó que ya no comulgaba “con la línea que viene tomando la bancada parlamentaria” bajo la dirección de Montoya, además de “los constantes actos de hostigamiento por parte de su persona ”, por lo cual afirmó que era imposible que continúe en la bancada celeste.

El mismo día, los tres legisladores se unieron al grupo parlamentario de Avanza País. Así lo dio a conocer su vocero José Williams, quien envió una solicitud al oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira.

“Tengo al agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a su vez informarle que los congresistas no agrupados Norma Yarrow Lumbreras, Diego Alonso Fernando Bazán Calderón y María Jessica Córdova Lobatón han sido incorporados al grupo parlamentario Avanza País. Por ello, solicito se proceda con su integración”, señaló el documento.

Renuncias en la bancada de Acción Popular

La siguiente renuncia se produjo el 1 de octubre con la baja de Edwin Martínez, quien emitió un documento al vocero de su bancada de Acción Popular -que en el momento era Carlos Zeballos- y le explicó que su distanciamiento se daba “por motivos personales”.

“ Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar mi renuncia irrevocable al grupo parlamentaria Acción Popular . El motivo de la presente renuncia se debe a motivos personales [sic]”, acotó. No obstante, el 21 de octubre reconsideró su renuncia y volvió a integrar a la bancada de la lampa.

El 19 de octubre, Carlos Javier Zeballos Madariaga también presentó su dimisión a la bancada y a la vocería de Acción Popular. El parlamentario remitió un documento a su grupo congresal, sin exponer la causa de su renuncia definitiva.

“Tengo a bien dirigirme a ustedes, para hacerles llegar mi cordial saludo y a la vez comunicarles mi renuncia irrevocable como vocero y miembro de la bancada del grupo parlamentario de Acción Popular”, sostuvo. En tanto, todavía permanece como no agrupado.

Bermejo, Chávez y Echevarría abandonaron la bancada de Perú Libre

Las renuncias más polémicas fueron las que se produjeron en la bancada de Perú Libre, luego de que no prosperara la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, presentada por Guillermo Bermejo.

A la acciopopulista se la acusaba de haber despotricado en contra del Gobierno peruano ante diputados españoles, cuando viajó con una comitiva a Madrid. No obstante, la representación nacional falló en mayoría a su favor, e incluso algunos miembros de la agrupación oficialista votaron en abstención.

Por ello, el legislador Guillermo Bermejo, la ministra de Trabajo Betssy Chávez y el parlamentario Hamlet Echevarría decidieron poner fin a su vínculo con la bancada del partido del lápiz .

“De mi mayor consideración, es un gusto hacer llegar mi cordial saludo y a su vez comunicar mi renuncia irrevocable a la bancada de Perú Libre“, dice el oficio que envió Bermejo Rojas a la agrupación.

A su turno, Chávez sustentó que se apartaba “en razón a la manifiesta y muy constante divergencia sobre la naturaleza democrática de una bancada, en la que se supone debería primar el diálogo”.