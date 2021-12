Pachas sobre Castillo: “En ninguno de los chats, a pesar de que los reconoce, hay abuso de autoridad”

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, se refirió a los chats en donde el jefe de Estado coordina con el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, con el objetivo de hablar “temas urgentes” durante el proceso de ascensos irregulares de dos allegados al mandatario en las Fuerzas Armadas. Pachas aseguró que si bien se han reconocido las conversaciones, no está presente la figura de abuso de autoridad.

“(Pedro Castillo) ha señalado y ha explicado en qué contexto se han dado (los chats). De acuerdo al Código Penal, el delito de abuso de autoridad y el patrocinio indebido ha explicado que, en primer lugar, en ninguno de los chats, a pesar de que los reconoce, hay un tema de abuso de autoridad. Y se ha quedado en claro. ¿Por qué? Porque el abuso de autoridad es aquel de forma peyorativa, con adjetivos, pide y ordena algo para que se realice un hecho. Eso no se ha dado y no se ha encontrado en los chats”, dijo el abogado para RPP.

Asimismo, consideró que tampoco se podría considerar que existió patrocinio indebido, ya que no se ejerció presión ni adjetivos calificativos.

“El patrocinio indebido, en atención a la presión entre líneas, no se ha dado. Hay información de tipo confidencial del proceso que no voy a entrar en detalles. No obstante, la presión entre líneas jamás ha existido, porque si usted ve, dentro de los chats no hay presión, no hay nada de adjetivos calificativos , y en el tema de un comandante que supuestamente es para coronel explica todo el contexto que viene de una relación larga”, aseveró.

Finalmente, Pachas enfatizó en que los chats difundidos por El Comercio no son los mismos que el general José Vizcarra presentó ante los fiscales.