Narescka Culqui y Luis Durán pugnan por llegar a la presidencia del Partido Morado

Luego de que Julio Guzmán decidiera dejar la presidencia del Partido Morado, y con las elecciones municipales y regionales de 2022 cada vez más cerca, la organización decidió programar las elecciones internas para el próximo jueves 30 de diciembre con el propósito de encontrar a un nuevo representante político.

En ese sentido, Narescka Culqui y Luis Durán fueron quienes se presentaron como cabezas de las dos listas que pugnan por llegar a la más alta dirigencia del Partido Morado. Por tal, La República se comunicó con ambas para conocer las motivaciones que tienen para obtener el cargo.

Narescka Culqui: “Es momento de transitar hacia el fortalecimiento institucional”

La candidata Narescka Culqui reveló que una de las principales motivaciones por las cuales decidió postular a la presidencia de la organización en esta elecciones internas es porque desea hacer política por convicción y vocación de servicio.

“ Mi motivación principal es seguir haciendo la política desde un punto de vista más por convicción y vocación de servicio. En la institución no solamente a la externa aspirando a tener un cargo público, sino a la interna para fortalecer a la institución . El sistema de partidos políticos es sumamente precario, no hay institucionalidad en las organizaciones”, sostuvo en diálogo con este diario.

De ese modo, explicó que el fin de la lista con la que postula es lograr un fortalecimiento institucional y una descentralización efectiva, pues aseguró que los tildan de ser un partido “limeño y centralista”.

“Reconociendo con humildad la crítica que se nos hace de descentralizar mucho más el partido, de regionalizar al partido y que sea de alcance nacional, que tenga ese arraigo nacional y regional. Esa es la visión que tenemos, además de que necesitamos convertirnos en un partido mucho más moderno”, agregó Culqui.

Asimismo, señaló que “ es el momento en donde tenemos que transitar hacia el fortalecimiento institucional ” con la aspiración de ser un partido líder de una política de centro. En esa línea, enfatizó en que es importante que en la organización no existan caudillistas y tienen que haber múltiples liderazgos.

Finalmente, Narescka Culqui indicó que los comicios de este jueves 30 de diciembre son una competencia democrática y aseguró que de no ganarlos, permanecerá como militante del Partido Morado. “ Si no resulto ganadora voy a estar ahí como siempre apoyando a la institución como una militante . El hecho de ser una militante y no tener un cargo no es un obstáculo para apoyar y liberar los espacios”, dijo.

Luis Durán: “Mi principal motivación romper contra el egoísmo político”

El candidato Luis Durán expresó que su postulación nació de una motivación colectiva, pues contó que en el Partido Morado hay muchos militantes que sienten que tienen que pasar a una segunda etapa, después de la primera que se vivió con el fundador de la organización Julio Guzmán.

“Mi principal motivación romper contra el egoísmo político. En la historia de la república la mayoría de partidos, muchos de los dirigentes políticos han intentado construir al partido a través de su propia personalidad, lo llaman caudillismo. Nosotros creemos que nuestra forma de hacer política es romper con ese egoísmo ”, exclamó.

Durán añadió que otro de los objetivos que tiene para el partido es que se construya una institucionalidad que les permitan formar cuadros políticos que porten a la organización y no sean ellos quienes construyan sus carreras en base a esta.

Además, indicó que su propuesta busca edificar “la alternativa de centro republicano que gane las elecciones y que sea una posibilidad para el cambio institucional del país”. Junto a esto, sostuvo que planea “construir un partido escuela, un partido que haga que sus ciudadanos se conviertan en cuadros políticos, profesionales y técnicos para el país”.

Al igual que Narescka Culqui, Luis Durán aseguró que en caso no logre ganar los comicios de este jueves 30 de diciembre, estará a disposición de su contrincante para lograr cumplir todas las metas propuestas por ambos.