Congreso: los incidentes y discusiones más recordados de este año parlamentario

Hace poco más de un mes, la congresista de Fuerza Popular Rosangella Barbarán aseguró en una entrevista “que el Pleno es un show, un espectáculo aparte”. Puede que tenga razón, puede que no. Lo que sí es cierto es que el hemiciclo ha sido testigo de mediáticos incidentes y discusiones entre parlamentarios. Acá repasamos algunos de ellos.

Yarrow - Agüero

A inicios de noviembre se debatía el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez y cuando la legisladora de Avanza País Norma Yarrow intervino, dijo: “No más pobres en un país rico. ¿Creen que el Perú está ahora en esa situación?”. Sus expresiones provocaron que la bancada de Perú Libre comenzara a aplaudir, con un tono irónico, pues la frase ‘No más pobres en un país rico’ fue usada como eslogan por el presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral.

“ Aplaudan su ineptitud, los del frente ”, respondió Yarrow inmediatamente. Después continuó su intervención, pero en un momento fue interrumpida por la oficialista María Agüero quien se encontraba en su escaño. “ Usted se calla, señora ”, espetó la integrante de Avanza País, para luego culminar con su tiempo asignado.

Chirinos – Bermejo

El 7 de diciembre se debatía la admisión de la moción de la vacancia presidencial, presentada por la congresista opositora Patricia Chirinos, y respaldada por bancadas derechistas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, la cual integra.

Habló Chirinos para sustentar su moción y minutos después le tocó el turno a Guillermo Bermejo de Perú Libre, quien le recordó a la parlamentaria la vinculación que tuvo con Chim Pum Callao. Katy Ugarte, por su parte, se prestaba a dar su ponencia cuando repentinamente comenzó el incidente.

Desde el oficialismo y Bermejo, empezaron a pedir que Chirinos retire el vocablo “terruco” (terrorista) que había expresado segundos antes sin que las cámaras del Legislativo la pudieran captar. María del Carmen Alva, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, le pidió entonces a la legisladora que retire sus palabras y ella preguntó: “¿Cuál palabra, señora presidenta?”. “Terruco”, contestó Alva. “ Retiro la palabra terruco ”, replicó Chirinos con un poco de sorna.

Alva – Bermejo

Era 9 de diciembre y el Pleno había rechazado una iniciativa de la Comisión de Constitución, lo que desencadenó el malestar de la presidenta de este grupo de trabajo, Patricia Juárez. La fujimorista pidió la palabra y cuestionó la decisión que había tomado la representación nacional.

“Lamento que se diga de manera permanente que se viene al Congreso a perder el tiempo, que no se debaten los temas de fondo que la ciudadanía nos reclama. Este es un ejemplo clarísimo de que efectivamente no se quieren hacer las cosas bien en el Congreso y que no se quiere trabajar de manera meticulosa”, dijo Juárez. De pronto, fue interrumpida por miembros de la bancada de Perú Libre. “¡Qué falta de respeto, señores, que falta de caballerosidad”, prolongó la legisladora naranja.

Su queja fue respaldada por María del Carmen Alva, titular de la Mesa Directiva. “Está hablando una congresista, los demás escuchan en silencio”, señaló Alva. En los videos difundidos por el Legislativo, se oye que Bermejo dice algo, a lo que la acciopopulista retruca: “Siempre digo lo mismo. Y no te voy a contestar, Bermejo. Silencio”. Juárez, por su parte, recordó que en el Parlamento hay gente que tiene procesos por terrorismo, en referencia al caso de Bermejo.

Bazán – Cavero

Guillermo Bermejo presentó una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva –la cual no prosperó- con apoyo de la bancada de Juntos por el Perú.

El día que se debatía la admisión de este pedido, Sigrid Bazán tomó la palabra y dijo sentirse avergonzada del Parlamento, además de señalar que lo único que le importaba es que la escuche “ese 70% de gente que cree que este Congreso es un circo”. Su expresión recibió un llamado de atención por parte de Lady Camones, primera vicepresidenta, quien dirigía entonces la sesión. La congresista de Juntos por el Perú tuvo que retirar sus palabras.

Pero las afirmaciones de Bazán no cayeron bien en congresistas de derecha. Alejandro Cavero de Avanza País fue el primero en reaccionar y cuando tuvo el micrófono le dijo a su colega de izquierda: “Si tanto le avergüenza este Congreso, que pida licencia sin goce de haber permanente, que nadie la va a extrañar”. Él no fue el único. En seguida, fue secundado por la fujimorista Rosangella Barbarán, quien también le recomendó a Bazán que solicite licencia.

Bazán después les contestó a ambos vía Twitter: “Yo no voy a pedir licencia para cruzarme de brazos. Que los que tengan rabo de paja lo hagan. Me reafirmo. Dejaré la vergüenza de lado cuando las leyes y el trabajo de este Congreso se vean. (…) Que pidan licencia los que han gastado miles de soles de la plata del pueblo para despotricar contra el Gobierno en el extranjero”.

Moyano – Cortez

Durante el debate del pedido de facultades hecho por el Ejecutivo al Legislativo en materia económica, la congresista Isabel Cortez, de Juntos por el Perú, cuestionó a su colega de Fuerza Popular Patricia Juárez, quien preside la Comisión de Constitución y Reglamento. “Es lamentable que tengamos una presidenta de la Comisión de Constitución que a pesar de saber que es necesario una reforma tributaria, haya trabajado para bloquearla”, manifestó la legisladora izquierdista.

Añadió: “Como obrera de limpieza pública sé muy bien lo nefasta que fue la gestión de Luis Castañeda, donde la señora Juárez fue su teniente alcaldesa. No olvidamos cómo nos trataron cuando protestábamos por nuestros derechos. No olvidemos la corrupción de esa gestión como el caso Comunicore”.

Las expresiones de Cortez incomodaron a la bancada naranja, sobre todo a Martha Moyano, quien pidió la palabra. “No le puedo permitir a la congresista que se refiera así, y con una lectura de paporreta, contra la presidente de la Comisión y contra la Comisión”, dijo la fujimorista. De pronto, le gritó a Cortez: “¡Cállese, que estoy hablando!”.

El ambiente se puso momentáneamente tenso y legisladores empezaron a protestar por el exabrupto de Moyano. El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, que estaba a cargo de la sesión plenaria, tuvo que pedir que guarden la compostura y le solicitó a Cortez que retire sus expresiones sobre Patricia Juárez, tal como había exigido Moyano. Finalmente, la integrante de Juntos por el Perú retiró lo que dijo y el debate pudo continuar.

García - Vásquez

Pero no solo en este Congreso hubo incidentes que llamaron la atención. También ocurrieron en la anterior composición parlamentaria. Uno de ellos fue el protagonizado por Cecilia García, entonces congresista de la bancada de Podemos Perú.

El 8 de marzo de cada año se conmemora el día Día Internacional de la Mujer, por lo que el Congreso había decidido hacer un Pleno Mujer para esa fecha de este 2021. Sin embargo, durante su intervención, Cecilia García ofendió a su excolega Mirtha Vásquez, quien a la sazón se desempeñaba como presidenta del Legislativo.

“Tampoco todas las mujeres son buenas y prueba de ello es que usted cada día, señora Mirtha Vásquez, va quedando como la peor presidenta del Congreso de la historia del bicentenario”, expresó García. La respuesta mesurada de Vásquez no tardó en llegar: “No podemos permitir, congresista, que en un día como este se ejerza violencia. Si usted tiene algún tipo de diferencias, tramítelo como corresponde, pero no vamos a permitir el día de hoy agresiones entre nosotras”, llamó la atención.

Como García siguió con su actitud de confrontamiento, la sesión se tuvo que suspender. Tras lo ocurrido, Vásquez invocó al Pleno a que en el debate se dirijan “con el debido respeto, con las formas pertinentes porque estamos discutiendo temas fundamentales para el país”.