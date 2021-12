RMP sobre clases presenciales: “Este Gobierno habrá promovido una generación de analfabetos”

Solo faltan 3 días para acabar el 2021. Rosa María Palacios señaló que la incertidumbre política ha marcado la agenda tras la asunción de Pedro Castillo al Poder Ejecutivo; sin embargo, lo peor de este año ha sido la situación del sistema educativo. Desde hace 2 años, tanto niños como jóvenes han sido impedidos de acudir a sus aulas presencialmente a raíz de la llegada de la pandemia.

Aunque en las últimas semanas algunos colegios han abierto sus instalaciones solo por horas y por días, RMP aclaró que esa no es la solución del problema, sino una medida paliativa.

“No tiene ninguna justificación, los colegios del mundo están abiertos y no hay brotes de COVID-19. Estas medidas no tienen justificación y son inconsistentes con las medidas que toma el Gobierno. Si se pueden abrir restaurantes, si se puede abrir un centro comercial, si una familia puede subirse a un taxi colectivo sin distancia social, por qué un niño no puede ir al colegio”, cuestionó.

Palacios criticó la resolución del Ministerio de Educación (Minedu), el cual ha establecido que el regreso a las aulas será desde marzo, pero solo por cuatro horas. Agregó que todos los profesores ya están inmunizados y, para el 2022, los niños mayores de 5 años ya estarán dentro del programa de vacunación.

“Esto sí es culpa de este presidente; en los último 6 meses se ha politizado la educación peruana. Hay una guerra magisterial entre la facción del Fenate, que es diminuto, pero es del presidente de la República, contra Sutep y Patria Roja. Se están disputando la administración de la Derrama Magisterial”, explicó.

La letrada recordó que Carlos Gallardo fue censurado por el Congreso de la República el pasado 21 de diciembre. Se esperaba que Pedro Castillo nombrara a su reemplazo tras regresar de Chota, Cajamarca, donde celebró las fiestas navideñas; no obstante, hasta el momento no hay ningún anuncio oficial.

“El presidente de la República a esta hora no ha nombrado ministro de Educación, no hay ministro de Educación desde hace una semana”, lamentó.

Pedro Castillo asumió la presidencia de la República este 28 de julio. Foto: La República

La letrada advirtió que el próximo titular del Minedu deberá trabajar arduamente por recuperar el año escolar, pero, sobre todo, enfrentar a la bancada de Perú Libre, la cual desprecia la carrera magisterial y no apoya la reforma universitaria.

Palacios precisó que entre agosto y diciembre el Gobierno tuvo la oportunidad perfecta de reabrir los colegios al no presentarse la tercera ola de la COVID-19.

“Cuando los niños regresen a clases, los niños de tercer grado no van a saber ni leer ni escribir, este Gobierno habrá promovido una generación de analfabetos. No les dio la gana, este daño no se repara fácilmente”, recalcó.