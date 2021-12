Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias niega sumarse al Gobierno de Pedro Castillo

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, negó este martes que vaya a asumir algún cargo de confianza en el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. El empresario y exvicepresidente durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori hizo dicha aclaración luego de que un medio local afirmó que integrantes del Ejecutivo lo contactaron para reemplazar a Mirtha Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros.

“No he recibido ninguna propuesta por parte del presidente de la República o de alguna autoridad del actual Gobierno para asumir algún cargo público, así como tampoco me he postulado para ninguna posición en el Estado. Quiero precisar que ejerceré mi liderazgo en la SNI hasta culminar mi gestión en junio del 2022″, sostuvo Márquez en un comunicado.

El empresario también precisó que, desde la agrupación que lidera, seguirán presentando “propuestas técnicas tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, con la finalidad de apoyar en la reactivación de la economía, la recuperación del empleo y el bienestar de los peruanos”.

“La naturaleza de nuestro gremio es la defensa de la libertad empresarial, la promoción de la industria nacional y la generación del empleo. En ese sentido, hemos sido críticos con acciones y medidas del actual Gobierno que no nos parecen correctas que afectan el desarrollo y la competitividad del país”, agregó Márquez Flores.

Ricardo Márquez habría sido contactado por el Gobierno

Según un informe del portal Sudaca, el empresario Ricardo Márquez fue contactado hasta en cuatro ocasiones por integrantes del Poder Ejecutivo para ser el próximo primer ministro, en reemplazo de Mirtha Vásquez.

En diálogo con RPP, Márquez Flores aseveró que “nunca me ha llamado o me ha dicho nada el presidente de la República sobre entrar al gabinete”. No obstante, de acuerdo con fuentes del referido medio, el titular de la SNI informó al directorio de dicha agremiación que sí fue contactado por un representante del Ejecutivo.