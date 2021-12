¿Por qué César Acuña pide S/ 100 millones de reparación civil a Christopher Acosta?

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el periodista y autor del libro Plata como cancha, Christopher Acosta, querellado por el excandidato presidencial y líder de Alianza por el Progreso (APP), César Acuña, quien exige una reparación civil de S/ 100 millones.

¿César Acuña ha explicado el por qué del exorbitante monto que ha pedido contra ti?

Ese había sido un ministerio durante todo el proceso judicial que estoy enfrentando. Siempre nos hemos preguntado de dónde venía esta cifra, este cálculo. Hace un par de semanas tuvimos la audiencia de presentación de alegatos finales y el misterio lo resolvió el propio abogado de César Acuña, que viene siendo asesorado por el estudio de Enrique Ghersi.

En la audiencia, su defensor dijo que los S/ 100 millones era lo que su defendido ganaba mensualmente y que, para ellos, es el origen del cálculo que habían hecho.

El abogado de Jerónimo Pimentel, como representante de la editorial que público el libro, Penguin Rendom House, le preguntó al abogado de Acuña que demuestre que el libro le había hecho perder esa cantidad de dinero y, por su puesto, la pregunta no fue respondida.

César Acuña ha querellado al periodista Christopher Acosta.

Lo que estás revelando es que el señor César Acuña gana S/ 100 millones al mes

Eso es lo que ha dicho su propio abogado. No vaya a ser que por citar ahora a su propio abogado vuelve a ser demandado, pero eso ha quedado registrado en las actas de la querella, seguramente ha quedado grabado en el video de Zoom. Sí, el abogado de César Acuña reveló en audiencia que el señor gana 100 millones de soles mensuales.

¿Son 100 millones por separado; es decir, Jerónimo Pimentel y tú?

No, son en conjunto. Entre Jerónimo y yo haremos una pollada, no sé, para poder acceder al monto. Creo que si fueran 100 mil soles me preocuparía más, porque de algún lado tendría que conseguirlos, pero 100 millones es una cifra tan imposible.

En esta última audiencia salí muy satisfecho con los argumentos que presentamos ante el juez y, por eso, tengo mucha confianza respecto al sentido de cómo va a terminar este caso.

Plata como cancha revela la importancia de un actor político en los últimos 20 años y que, además, siempre dirime desde el Congreso la suerte de los presidentes de turno, ¿por qué crees que le moleste tanto que informes sobre la cercanía que tuvo con Vladimiro Montesinos?

Su primer ingreso a la política fue al Congreso en el año 2000. Él se hace una curul a través de Solidaridad Nacional, primer partido que lo invita a ser parte de la política. En ese momento no levanta ningún interés en la prensa porque era una persona absolutamente desconocida.

Empieza a tener presencia a raíz de que vence al Apra en el año 2006 y se convierte en alcalde de Trujillo despojando así al partido aprista de seis gobiernos municipales continuos. Con Alianza para el progreso no solo irrumpe esa ciudad, sino básicamente en todo el norte.

Nunca antes la ciudad había sido objeto de una campaña municipal tan millonaria, la ciudad fue invadida por propaganda y publicidad electoral. Hubo una muy activa y fastuosa campaña en los barrios populares de Trujillo. Hasta ahí no había nada ilegítimo, pero sí eran conocidas las dádivas que, probablemente, con la fortuna de César Acuña terminó de convencer a la gente de este voto.

Lo que hago como periodista en estos últimos 10 años es acompañar este ascenso político de esta figura regional que intenta convertirse en presidente y que, en su camino, agravia a personas desde sus familiares, su profesor, hermano, a trabajadores.