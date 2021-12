Maúrtua: El presidente ha resaltado que si hay acusaciones, sean sustentadas

El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, se pronunció sobre las investigaciones en las que se vincula al presidente Pedro Castillo, y recordó que el mandatario ha pedido que cualquier situación o sospecha de haber cometido actos de corrupción durante su gestión sea probada. Asimismo, señaló que no considera que actualmente el Gobierno se encuentre con “ausencia de piloto”.

“ El presidente ha estado dando mensajes constantemente respecto a la situación vigente, resaltando que, si hay acusaciones, argumentaciones en su contra, que sean sustentadas ”, declaró en entrevista con RPP.

Asimismo, comentó que a su sector le compete promover las mejoras en las recientes cifras macroeconómicas de -13% de crecimiento, el aumento de reservas y el incremento de las exportaciones en el país, y va por buen camino. El inconveniente es la percepción sobre lo que ocurre en el Perú.

“Le ha ido bien al Perú en presentaciones que hemos tenido (…), yo creo que la visión que tiene el inversionista es donde hay rentabilidad, esa es una lógica de la economía y creo que está enfocado. No se ha producido ningún cambio de legislación, todo lo que hay es una carga muy fuerte de comentarios, de percepciones que no tienen una situación tangible ”, destacó.

Cancillería no recibió respuesta para repatriar a venezolanos porque autoridades estaban vacacionando

Maúrtua también explicó lo sucedido con la expulsión de ciudadanos venezolanos que no se llegó a concretar, pues indicó que pese a que la Cancillería gestionó el permiso de vuelo a pedido del Ministerio del Interior, no obtuvo respuesta de parte de las autoridades de Venezuela, pues estaban de vacaciones.