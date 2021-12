José Ugaz: “Para el presidente, es su obligación explicarle al país lo que está pasando”

El abogado y exprocurador José Ugaz considera que la fiscal Norah Córdova, debido a sus opiniones en redes sociales contra el presidente Pedro Castillo, debería apartarse del caso Petroperú. No obstante, igual exhorta al mandatario a rendir cuentas ante la opinión pública.

Petroperú canceló la licitación de biodiésel. ¿Esto le da más argumentos a la investigación de la fiscal Norah Córdova?

Sin duda alguna, ¿no? Toda investigación preliminar arranca por lo que se llama indicios de sospecha preliminar. Y efectivamente estos indicios tienen que avanzar en la investigación.

Petroperú, primero, en un comunicado, dijo que la compra se hizo transparente, pero luego dice que faltó la presencia de un notario en la recepción de las propuestas. ¿Qué está evidenciando esta empresa estatal?

Si Petroperú ha dicho que eso ha sido amañado, es evidente que hay una irregularidad. O sea, lo que está clarísimo es que la Fiscalía tiene que hacer la indagación preliminar para preguntarse si lo que ha dicho Petroperú es correcto.

¿Es creíble esa versión de que el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, y los empresarios Samir Abudayeh y Karelim López entran casi a la hora a Palacio con dirección al despacho presidencial, pero no se reúnen todos al mismo tiempo con el presidente Pedro Castillo?

Bueno, hay que ver la prueba indiciaria. La prueba es que hay una sección y una lógica que conecta, y, efectivamente, todo indicaría que en este caso se han encontrado para hablar, si entran y salen a la misma hora.

Cuando usted habla de la investigación preliminar, ¿se refiere a incluir al presidente Pedro Castillo o solo a los demás involucrados en las reuniones en Palacio por el caso Petroperú?

Mire, hay que investigar el hecho. Si la investigación del hecho implica ampliar para saber si está dentro el presidente y cómo fue que se reunió o no, eso tendrá que decirlo la fiscal que abre la investigación para el caso Petroperú.

Presuntamente, ¿qué delitos podría uno investigar ahí? ¿Tráfico de influencias o qué más?

No, respecto del señor Abudayeh y la señorita Karelim López, estamos hablando, en principio, de una sospecha de delito contra la administración pública, corrupción y luego habrá que ver qué niveles de Palacio y el Gobierno están involucrados para ver si también son cómplices o si tiene que ver con delitos de obstrucción.

El presidente Pedro Castillo fue donde la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a solicitarle que le levanten su secreto bancario y de comunicaciones. ¿Qué opina de este gesto? Algunos piensan que es populista.

Es un gesto político que es positivo, pero lo importante es que se levanten ese tipo de informaciones. Entonces, el presidente, lo que tendría que hacer es entregarle a la Fiscalía una carta instruyendo a sus bancos a que le levanten el secreto e igual en la Sunat para que se sepa exactamente cuáles son sus movimientos financieros.

Zoraida Ávalos recibió a Pedro Castillo en el local del Ministerio Público el 21 de diciembre. Foto: Presidencia

¿No es un hecho cuestionable que el presidente Pedro Castillo se reúna con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tomando en cuenta que ella es quien lo investiga?

No, eso es un gesto político que el presidente de la República se reúna con la fiscal de la Nación. Pero eso no tiene nada que ver. El presidente ni siquiera es investigado. Es testigo en esta investigación. Entonces, él tendría que entregar los documentos diciendo “banco X, quiero que me levanten el secreto bancario”. Y le entrega a la Fiscalía toda esa información. Y eso no lo ha hecho.

Y eso es un proceso que toma un tiempo determinado, ¿no? Abrir la investigación preliminar. Se lo consulto porque la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por una presunta omisión de funciones.

Bueno, eso es absurdo. La fiscal de la Nación, como jefa, no tiene que conocer todos los temas individualmente. Y el pedido del presidente tiene que ir a la Fiscalía Provincial donde tienen que activar su propio procedimiento.

¿Le preocupa los gestos que tiene el presidente Pedro Castillo? Por ejemplo, no da la lista de los visitantes a la casa de Breña y tampoco ha respondido públicamente por el caso Petroperú.

Evidentemente, el presidente tendría que, si es como él dice, y está comprometido con la transparencia, lo primero que tendría que hacer es inmediatamente poner la información en manos del Ministerio Público.

¿Solamente ante esta institución? ¿O también ante la ciudadanía, mediante los medios de comunicación?

Bueno, eso ya es un tema que el presidente, más allá de la fiscalización de las instituciones públicas, tiene que responder a la ciudadanía y esto implica hablar con la prensa.

Con el proceder del presidente en estos días, ¿está evidenciando que le preocupa más resolver este problema desde la situación penal, que aclarando de una manera política?

No sé. Eso ya es un tema subjetivo. Yo creo que para el presidente de la República es su obligación explicarle al país lo que está pasando.

La República publicó una nota en la que se ve las opiniones políticas de la fiscal Norah Córdova, quien está a cargo de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, en redes sociales durante campaña electoral. ¿Esto es argumento suficiente para pedir su inhibición del caso Petroperú?

Totalmente. Creo que la fiscal ha perdido objetividad y tiene que ser retirada. Ella no puede continuar con esta investigación.

El abogado del presidente también pidió que se retire a los fiscales que fueron hace días a Palacio de Gobierno porque alega que estos fiscales querían ingresar al despacho presidencial cuando, según la normativa, tengo entendido, esto solo le compete a la fiscal de la Nación. ¿Es correcto este pedido?

No es correcto. Los fiscales pueden intervenir en Palacio de Gobierno en las oportunidades que consideren conveniente. Lo que no pueden hacer es investigar al presidente. Salvo que en la Fiscalía digan que el presidente está investigado. Pero ahora él está como testigo. Creo que ahí hay una mascarada de equivocaciones en las que el presidente, en primer lugar, no tiene nada que ver. Eso corresponde a las personas que están siendo investigadas.