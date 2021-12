Congresistas de Comisión de Defensa esperan imparcialidad de la Fiscalía en caso FF. AA.

Este martes 28 de diciembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, declaró ante representantes del Ministerio Público sobre las presuntas presiones ejercidas en los últimos procesos de ascensos, hecho que fue denunciado a inicios de noviembre del 2021 por excomandantes generales del Ejército Peruano y Fuerza Aérea del Perú.

En calidad de testigo, el mandatario respondió al pliego de preguntas formuladas por el fiscal adjunto supremo, Ramiro González, en reemplazo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como parte de la investigación preliminar iniciada al exministro de Defensa, Walter Ayala, y al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

Al respecto, el congresista Jorge Montoya, secretario de la Comisión de Defensa, grupo de trabajo que interpeló a los involucrados del referido caso, expresó que el presidente Pedro Castillo haya cumplido con el llamado del Ministerio Público tal como demanda la ley. En ese sentido, indicó que queda esperar los resultados de la investigación fiscal para “determinar qué es lo que ha pasado realmente”.

“Está cumpliendo con lo que debe cumplir. Él declara en calidad de testigo como demanda la ley y eso está bien. Lo que tenemos que esperar es que termine la investigación fiscal del caso para tener una idea de lo que ha sucedido. Hasta ahora todo son indicios o sospechas. Se necesita una investigación seria para determinar qué es lo que ha pasado realmente ”, dijo el legislador de Renovación Popular en diálogo con La República.

Asimismo, mencionó que, si bien -a criterio del parlamentario- la fiscalía se ha politizado en los últimos años, espera que los fiscales se desempeñen con neutralidad y actúen de acuerdo ley en la investigación del caso, pues advirtió que los fiscales son observados por el Congreso.

“Es necesario en este país fortalecer las instituciones, todo de acuerdo a ley. (...) Deben ser consientes los fiscales que están bajo observación en el Congreso sobre su actividad y acciones”, agregó.

Valer sobre manifestación de Pedro Castillo: Fiscalía garantizará imparcialidad en la investigación

Del mismo modo, el congresista Héctor Valer, integrante de la Comisión de Defensa, resaltó que el presidente Pedro Castillo haya brindado manifestación ante el Ministerio Público. Al respecto, indicó que se ha logrado el objetivo de que el jefe de Estado acuda a una instancia que garantizará imparcialidad en la investigación sobre las presuntas injerencias en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Es lo que correspondía. En la Comisión de Defensa, nosotros aprobamos la decisión de que el Ministerio Público tome la investigación contra los que resulten responsables. (...). Entonces, hoy se ha cumplido con el objetivo de llevar al presidente a una instancia donde se garantiza la imparcialidad de la investigación respecto a la conducta que haya podido tener en relación al ascenso de las Fuerzas Armadas”, sostuvo en diálogo con La República.

Sobre la denuncia, el parlamentario de Somos Perú comentó que el presidente no estaría comprometido en la presunta comisión del ilícito, pues sostuvo que, cuando el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, presentó evidencias de las supuestas injerencias ante la Comisión de Defensa, estas no involucraban al jefe de Estado, sino a otros funcionarios del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. No obstante, consideró que era necesario que el mandatario rindiera su declaración para que se esclarezcan los hechos.

