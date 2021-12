Admiten habeas corpus para detener posible allanamiento en Palacio de Gobierno

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional del Poder Judicial a cargo del juez Jorge Ramirez Niño de Guzmán admitió a trámite de demanda el hábeas corpus que presentó Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo en contra de Norah Córdova, fiscal provincial titular del caso Petroperú, quien anunció que evaluaba un eventual allanamiento a Palacio de Gobierno tras no obtener información durante sus dos intervenciones.

De acuerdo al expediente 06313-2021, el recurso del letrado Eduardo Pachas fue interpuesto en contra de Córdova Alcántara y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando, aduciendo que “de manera arbitraria, se pretende vacarlo (a Castillo Terrones) del puesto que actualmente ocupa”, se lee en el texto al que tuvo acceso La República.

En los fundamentos del pedido, Pachas Palacios cuestiona la probidad de Norah Córdova a raíz de los comentarios despectivos que publicó en su cuenta personal de Facebook contra del presidente Pedro Castillo.

“Además ha señalado que el presidente encabeza un gobierno terrorista y corrupto, y que el Congreso debe declarar la vacancia del presidente Castillo. Es decir, deja en claro que tiene un interés en el resultado de la investigación porque está actuando guiada por el sesgo político que expresa ella misma en las redes sociales durante la campaña electoral”, sostiene la defensa del mandatario.

Eduardo Pachas, además, agrega que “lo más grave, es que ella (Norah Córdova) afirma que el actual presidente Castillo encabeza un gobierno dé terrorista y corruptos, es por ello, en ejecución de su plan con fines políticos está desarrollando actos propios de los grupos que pretenden vacar al presidente Castillo utilizando el ejerció de la función tal como lo cual constituye la vulneración de la constitución”

“Pretendió (Norah Córdova a través de los fiscales adjuntos) obligar sin su consentimiento al personal (…) tomarles declaraciones testimoniales sin presencia de sus abogados (…) conminándolos de que si no lo hacían iban a ser denunciados por el delito de obstrucción a la justicia exigiéndoles que entreguen sus celulares y computadoras personales”, indicó en relación a los fiscales adjuntos Medina y Mina, el abogado de Castillo Terrones, quien afirmó que actuaron “de forma prepotente y arbitraria” tras ingresar a las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Norah Córdova sobre caso de Pedro Castillo: “No me voy a inhibir”

La fiscal provincial titular Norah Córdova Alcántara aseguró que no se apartará del caso de Petroperú pese a que reconoció el último viernes 24 de diciembre que realizó desde su cuenta de Facebook publicaciones contra la candidatura del Jefe del Estado, Pedro Castillo, donde afirma que el dignatario encabeza un Gobierno de “terroristas y corruptos”.

Según dijo en RPP: “No me voy a inhibir del caso porque considero que mi actuación se está demostrando con la investigación que estoy llevando y todo lo que se está realizando. Nosotros estamos dando cuenta a la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos. (…) Los mensajes no afectan en lo absoluto la objetividad de la investigación. Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto con las publicaciones que di en el mes de junio”.