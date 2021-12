Las diez frases más controversiales en el Congreso este 2021

Todo Congreso de la República tiene su cuota de frases polémicas y el designado para el periodo 2021-2026 no ha sido esquivo – pese a su corto tiempo en funciones – a esta tradición de rendirse ante el calor del momento y dar gala de una efervescencia verbal. Algunas son expresiones producto de la indignación, otras para justificar no abrir investigaciones a personajes cuestionados e incluso para demostrar que el sueldo de congresista no es suficiente para algunos legisladores. Así recopilamos las frases más controversiales o sonoras que marcaron el 2021 del Poder Legislativo.

Sigrid Bazán y su vergüenza por este Congreso

A mediados de diciembre, la congresista de Sigrid Bazán de Juntos por el Perú dijo sentirse “avergonzada” del Congreso. Esta expresión la realizó mientras se pronunciaba respecto a la labor que viene realizando la institución a la que pertenece. Señaló que entendía al 80.2% de peruanos que señalaron a CPI que desaprobaban la labora del Parlamento.

“Estoy bastante decepcionada de este Congreso. (…) A mí lo único que me importa —y creo que a mi bancada— es que nos escuche la gente, ese 70% de gente que cree que este Congreso es un circo. A mí me avergüenza este Congreso”, añadió la legisladora.

María Agüero: “A mí el sueldo de congresista no me alcanza”

En septiembre, la legisladora María Agüero de la bancada de Perú Libre, por la región Arequipa, indicó que su sueldo de S/ 15.600 no le alcanzaba para costear sus labores en el Congreso de la República, calificó este monto de insuficiente.

“Ustedes saben que soy transparente le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista). No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, declaró en una entrevista con Radio Yaraví.

Bermejo: “¿Dónde está el dinero que Alberto Fujimori le robó al país?”

En octubre, el congresista de Guillermo Bermejo de Perú Libre respondió tras la intervención de Alejandro Aguinaga, quien criticó el hallazgo de los US$ 20.000 en el despacho de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. El representante de izquierda instó al fujimorista a pronunciarse sobre “el dinero que Alberto Fujimori le robó al país”.

“Aquí no han encontrado a nadie repartiendo plata en la salita del SIN. Deberíamos exigirles lo mismo a los que están al frente y que nos digan dónde están las cuentas secretas de Vladimiro Montesinos. Deberíamos pedirles dónde está todo el dinero que Alberto Fujimori le robó al país”, expresó en el marco del debate sobre la Ley de Presupuesto.

Roselli Amuruz asegura que su fiesta de cumpleaños “es una parte de reactivar la economía”

La legisladora Rosselli Amuruz de Avanza País estuvo en el ojo de la tormenta en agosto pasado por ser captada celebrando su cumpleaños en una reunión sin respetar medidas sanitarias, en el marco de una pandemia que ha cobrado miles de vidas de peruanos. Esta imagen fue muy criticada por políticos y por la ciudadanía, quienes esperan que un representante del Congreso sea de los primeros en dar un ejemplo de responsabilidad.

Contrario a aceptar su responsabilidad, la parlamentaria se defendió al asegurar que sus amigos le organizaron el evento y que “es una parte de reactivar la economía”. En las imágenes, se observa que los invitados no portaban mascarillas.

Isabel Cortez sobre reuniones en Breña: “De repente son los de Alianza Lima”

La parlamentaria Isabel Cortez de Juntos por el Perú salió en defensa del presidente Pedro Castillo y manifestó que los encuentros extraoficiales del jefe de Estado en la vivienda del jirón Sarratea de Breña no deberían ser catalogados como clandestinos, ya que se dieron en “una casa conocida”. Al ser consultada sobre quienes habrían sido los visitantes, ella manifestó que “de repente son los de Alianza Lima”, ya que ese equipo salió campeón nacional el día en el que se hizo público el informe periodístico sobre este caso.

“Todavía no se sabe si son empresarios quienes han ido ahí (a Breña), de repente son los de fútbol de Alianza Lima. A ciencia cierta no se sabe quiénes han ido ahí, hay que esperar a que se investigue. No podemos hacer comentarios adelantados mientras no haya una investigación clara”, declaró a fines de noviembre.

Alva pidió a Bellido hablar en castellano y no en quechua: “Yo tampoco lo entiendo”

En agosto pasado, al inicio de una sesión plenaria, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le pidió al entonces primer ministro Guido Bellido que su discurso en quechua no dure mucho y que hable en castellano, porque los parlamentarios no lo estaban entendiendo.

“Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, y que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor” , expresó Alva.

Bermejo: “Quiero buscar motivos para quedarme en Perú Libre y honestamente no los encuentro”

Durante meses se habló sobre una posible ruptura de la bancada oficialista, finalmente la frase que abrió el éxodo en Perú Libre fue la que expresó vía Twitter el congresista Guillermo Bermejo al señalar que no encontraba motivos para continuar siendo parte de este grupo parlamentario, luego que algunos de sus compañeros no apoyaran su moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. A las horas, presentó su renuncia irrevocable y le siguieron los legisladores Hamel Echevarría y Betssy Chávez.

“El Congreso blindó a la presidenta del Congreso con apoyo de un sector de la bancada de Perú Libre, incluso con el abrazo final del expremier con la señora Alva. Una vergüenza absoluta. Quiero buscar motivos para quedarme en la bancada y honestamente no las encuentro”, advirtió el legislador el 16 de diciembre vía Twitter, poco antes de su renuncia.

Bermejo: “Quiero buscar motivos para quedarme en Perú Libre y honestamente no los encuentro”. Foto: Captura de Twitter

Chirinos y su ofensa al presidente Pedro Castillo

En noviembre pasado, la congresista Patricia Chirinos de Avanza País se convirtió en la principal opositora a la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, al promover – por iniciativa personal – una moción de vacancia en su contra. En una de las manifestaciones promovidas por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, la ex Chim Pun Callao arremetió contra el jefe de Estado y comparó a nuestro país con Venezuela y Cuba, además de soltar algunos agravios contra la máxima autoridad del Perú. Estas palabras le costaron muchas críticas, tanto del oficialismo como de los propios integrantes de la oposición.

“Que el Perú sea como Cuba o Venezuela, ¿eso querían? Si me permiten, tengo unas palabras que le quiero decir mirándolo a los ojos y sin miedo al presidente Castillo. Presidente Castillo vete al ***”, dijo cuando ofendió al mandatario.

Alva a Bellido: “Aunque no haya puesto su asistencia, siempre está presente”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y el parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, protagonizaron un ameno momento este jueves 28 de octubre durante el pleno descentralizado del Parlamento que se lleva a cabo en la ciudad de Cajamarca. La titular de la Mesa Directiva aseguró irónicamente que el ex primer ministro “siempre está presente” en las sesiones legislativas, a pesar de que el expresidente del Consejo de Ministros siga el debate de manera remota.

“¿Dónde está congresista Bellido? ¿No está en Cajamarca?”, expresó Alva Prieto al parlamentario oficialista, quien se encontraba en el aeropuerto de la mencionada ciudad. “No se preocupe, aunque no haya puesto su asistencia siempre está presente, no se preocupe. Yo lo tengo siempre en la mente, va a estar (tomado en cuenta para la votación)”, agregó la presidenta del Poder Legislativo.

Karol Paredes justifica no investigar a Luis Cordero: “Soy mujer, pero también respetuosa de los reglamentos”

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, justificó su voto en contra de investigar al parlamentario de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay, quien fue denunciado por su expareja de agresión física y acoso. La acciopopulista argumentó que se negó a iniciar indagaciones contra el fujimorista debido a que lo denunciado ocurrió cuando este no ejercía la labor de parlamentario. Señaló que es mujer, pero también respetuosa de los reglamentos.