Jaime Quito, acusado de encubrir violación sexual: “Soy el primero en exigir que se esclarezca”

El congresista arequipeño de Perú Libre Jaime Quito Sarmiento, quien fue acusado por una joven de encubrir una presunta violación sexual, señaló a La República que es el primero en exigir que el tema se esclarezca.

De acuerdo a la denuncia formulada por la joven, fue Víctor Raúl Hugo Taipe Choqueccota, integrante de Juventud Socialista, organización cercana al partido del lápiz, quien habría abusado de ella.

Según la denuncia, dirigentes del partido Perú Libre en Arequipa encubrieron el hecho y le pidieron no hacer la denuncia ante el Ministerio Público. A ese grupo pertenece el congresista Jaime Quito.

Tras manifestar su exigencia para que los hechos se esclarezcan, el parlamentario indicó que no hará más declaraciones sobre el caso, pues se trata de un tema delicado y que se encuentra en investigación en manos del Ministerio Público. “Dejemos a las autoridades que resuelvan ese tema, y yo soy el primero en exigir que se esclarezca. Más de ese tema no voy a tocar”, refirió.

Cuando los periodistas insistieron con preguntas sobre el hecho, Quito respondió: “Ustedes no me van a obligar a qué decir y qué no decir. Si quieren hablar de ese tema, yo no lo voy a hacer”, dijo.

El parlamentario se encuentra en Arequipa y acudió hasta la sede de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), donde los trabajadores protestaban para exigir la separación del jefe de Asesoría Jurídica de la entidad, Carlos Guevara Carazas.