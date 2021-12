Del Solar: La victoria de Castillo es una derrota de las élites económicas y progresistas

El ex primer ministro Salvador del Solar manifestó que hay una gran cantidad de ciudadanos que no se sienten identificados con el presidente Pedro Castillo ni con su Gobierno, ya que se ha polarizado la situación a extremos y no se ha encontrado un punto medio de consenso.

“En nuestro país, la victoria de Pedro Castillo es una derrota de las élites económicas, pero sobretodo de las élites progresistas”, señaló en entrevista a Sálvese quien pueda.

Además, sostuvo que la informalidad en el país es un tema álgido del cual poco se ha tratado de mejorar, y que se le debería poner más atención.

“A mí me da la impresión de que hay un espacio en la preocupación por lo público, por nuestras necesidades públicas de salud, de educación, de transporte y por el desafío que nunca terminamos de abordar de la informalidad, ahí tenemos que buscar un punto de encuentro, más allá de las tensiones Lima y regiones”, añadió.

Del Solar también se pronunció sobre el accionar del presidente Pedro Castillo respecto a la reforma en la educación, que parece retroceder con las decisiones que toma el Legislativo y que no ha observado el Ejecutivo.

“Siendo una persona que está tratando de consolidar otra fuerza sindical dentro del gremio magisterial, como es el presidente Castillo, parece que su visión en la educación está mucho más restringida a ese aspecto que la educación del país”, opinó el ex primer ministro.

Castillo podría ratificar “fuerza sindical” con nuevo ministro de Educación

El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que el nombramiento del nuevo ministro de Educación podría revelar que el mandatario continúa en su consistencia sobre la consolidación de una “fuerza sindical” en el Ejecutivo.