Salvador del Solar: “Hemos abusado totalmente de las figuras de la vacancia y la disolución”

El expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar comentó sobre la coyuntura política y lamentó que en el país se haya abusado de mecanismos constitucionales como la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Indicó que, como sociedad, el Perú no puede seguir en ese camino.

“Lo que sí es claro y lamentable es que seguimos hablando de vacancias, seguimos hablado de opciones parecidas a la vacancia. Y ahí tenemos que reconocer, como sociedad, que no podemos seguir por ese camino. Es decir, desde el intento de vacancia a Susana Villarán para aquí hemos abusado totalmente de las figuras de vacancia, de disolución”, expresó Del Solar en diálogo con Sálvese quien pueda.

“Esas deberían ser situaciones absolutamente excepcionales y atípicas dentro de nuestro marco constitucional. Y ahora lo mencionamos como si fuera algo que podría ocurrir cualquier semana. Y lo cierto es que podría llegar a ocurrir y también es cierto que el presidente Castillo y su Gobierno por momentos parecen estar dando señales escandalosas”, agregó.

Cuestionó Del Solar que en el país se esté hablando sobre estos temas que no ayudan a tomar un rumbo claro. “Estamos en una especie de stand by permanente y no podemos ir a ninguna dirección”, dijo. No obstante, reconoció que afortunadamente la vacunación contra la COVID-19 ha continuado.

Pero añadió que la pandemia no es el único elemento que define nuestra situación como país o como sociedad. “Y no estamos haciendo nada. Y, cuando lo digo, me refiero no solo al Gobierno, también al Congreso, que, como el Congreso anterior, no ha asumido una sola bandera, una sola reforma que quiere darle al país, para decir vamos en esta dirección”, prolongó el ex primer ministro.

Asimismo, cuestionó a la sociedad y al hecho de que la reciente manifestación para apoyar la reforma educativa no haya sido una de las marchas más concurridas. Señaló que siente que como sociedad “estamos un poco desconcertados o desconectados, o las dos cosas”.

